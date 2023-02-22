Семимесячной Анечке срочно нужно собрать полмиллиона рублей

Оплатить транспортировку Анечки за счет бюджета невозможно, а у семьи нет таких денег. Фото: «Дедморозим».

- Пока мой ребенок жив, я не потеряю надежды, - говорит пермячка Людмила, мама семимесячной Анечки.

У малышки лейкоз. Болезнь Ани нельзя вылечить, но можно сделать так, чтобы девочка как можно больше времени провела с родными, а не в больнице. И столичные врачи, где сейчас находятся мама с девочкой, готовы выписать Аню домой, но пережить дорогу до Перми малышка сможет только в команде реаниматологов и специального медицинского оборудования.

Когда Аня только родилась и выписалась из роддома, врачи ничего подозрительного в здоровье девочки не заметили.

- Первые три с половиной месяца мы жили дома, - рассказывает мама малышки. - Аня - красивый ребенок, нормально развивается и врачи были уверены, что она здорова. Об этом говорили все обследования и анализы, но у меня почему-то было плохое предчувствие, а материнское сердце не обманешь.

Когда Анютке исполнилось 3,5 месяца, у нее поднялась температура, и держалась целую неделю. Аня попала в больницу и больше не возвращалась домой. Анализ крови выявил бласты, и уже на следующий день врачи поставили и сообщили родителям страшный диагноз: «У вашего ребенка лейкоз».

Лейкоз — это рак крови. По статистике всего 4 ребенка из 100 тысяч сталкиваются с этим заболеванием.

Аню срочно отправили в московскую клинику, там она перенесла несколько курсов химиотерапии, но, увы, лечение не дало необходимых результатов. Малышку с ослабленным иммунитетом постоянно преследовали тяжелые ОРВИ и пневмонии, она практически не покидает реанимаций.

Сейчас Аню выписали домой.

- Я понимаю, что лейкоз никуда не делся, но пока Анечка жива, я не потеряю надежды, - не опускает руки Людмила.

Самое тяжелое для них сейчас – находиться в больничных стенах в чужом городе. Аня с мамой очень хотят вернуться домой, где их ждут родные. Но сделать это на поезде, авто или самолете нельзя. Анечка находится в тяжелом состоянии, и чтобы организовать ее безопасное возвращение домой, нужна команда реаниматологов и медицинское оборудование.

- Стоимость транспортировки составляет почти полмиллиона рублей, - объясняют в благотворительном фонде «Дедморозим», специалисты которого курируют эту семью. - Оплатить транспортировку за счет бюджета невозможно, а у семьи нет таких денег и рассчитывать они могут только на нас с вами.

Стоимость безопасного возвращения в Пермь — почти полмиллиона рублей, помочь малышке с мамой добраться домой можно здесь.