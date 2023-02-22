«Очумелые ручки» наладили бизнес на вечно занятых родителях

Дети обожают совместное творчество, поэтому не стоит их этого лишать. Фото: Владислав Комяков.

- Мааам, нам в садик завтра ежика из шишек надо принести, а я забылааа… Есть ли родители, которые ни разу не вздрагивали от этих слов, произнесенных в ночи? Это точно не я.

Ярмарка тщеславия

Я – многодетная мама: сын-школьник и две маленькие дочки ходят в садик. У старшего с поделками проблем не было, а у младших девочек воспитатели активные, к каждому празднику просят соорудить то дворец из природных материалов, то композицию на тему зимы. Я же - работаю, плюс надо ужин приготовить, старшему сыну с уроками помочь. Не до дворцов из шишек!

Еще обидно, что каждый конкурс поделок в садике превращается в настоящую ярмарку тщеславия: у кого работа круче. А если руки не из того места растут?

Когда нам дали очередное задание - смастерить проект ко Дню защитника Отечества – я была в отчаянии. Поэтому решила схитрить и полезла в интернет – подсмотреть какую-нибудь не затратную по времени идею. И с удивлением узнала, что поделку можно просто… купить.

Ценник - от 200 рублей

Покопавшись в соцсетях и на сайтах с бесплатными объявлениями, я выяснила, что бизнес на школьных и детсадовских поделках процветает.

«Я в 10 вечера договорилась, а в 7 утра уже забрала поделку, большое спасибо», «Я тоже получила очень быстро. Мне отправили и запаковали отличного снеговика! Поделка красивая, обязательно буду обращаться еще», «Зайчик на Новый год превзошел все мои ожидания. Ребенок в восторге, да и взрослые тоже. Огромное спасибо за шикарную поделку. Хороших вам продаж», - пишут благодарные мамочки в откликах.

Цена работ для любого конкурса поделок варьируется от 200 рублей до трех тысяч, в зависимости от сложности и срока изготовления. А выбор огромен: ко дню космонавтики можно заказать красочную картонную ракету с космонавтом из серебряной фольги. К Масленице предлагают самодельных куколок с лентами и солнышком. На Пасху можно купить забавных цыплят из пушистых помпончиков, а на 8 Марта - красочный букет из цветной бумаги в форме восьмерки. Работы настолько продвинутые, что в картонном домике может включаться свет, а у паровозика крутятся колеса.

Декретницы и педагоги на пенсии

Меня начала грызть совесть: что я скажу дочке про тот зеленый танк из картона за 400 рублей, который мне понравился.

- Да не переживайте вы так, - ответила продавец Наталья на мое сообщение. - В садике обычно ничего не спрашивают, да и дети ведь поделки не сами делают, а вместе с родителями. Вы можете добавить в работу какую-нибудь мелочь. Поставить фигурку солдатика, приклеить звезду или раскрасить что-нибудь. Получится, что ребенок тоже приложит к изготовлению руки.

Нишу изготовления детских поделок заняли мамочки-рукодельницы, декретницы и воспитатели, вышедшие на пенсию.

Любую поделку можно сейчас купить в интернете. Фото: Андрей КАРА

- Мастерить я любила с детства, - разоткровенничалась Оксана, она уже второй год занимается продажей поделок. – В школе ходила в кружки макраме, вышивки и бисероплетения. Многому научилась на уроках труда в школе. Когда у меня появились дети, и они пошли в детский сад, мы начали участвовать во всех конкурсах. Поделки делали к каждому празднику и получали первые места, грамоты и дипломы! В итоге у моих детей сейчас прекрасное портфолио!

Когда младший ребенок Оксаны пошел в первый класс, ей стало скучно и она решила заранее смастерить поделку на осеннюю тему. Сходила в парк, набрала природного материала и создала рукотворный шедевр сначала младшему, а потом и старшему сыну. Потом начала помогать друзьям и подумала: а почему бы не заработать?

Заказы - со всех уголков России Удивительно, но покупатели нашлись сразу – видимо, родителей, которым давно надоело тратить время на детское творчество, нашлось немало.

- Самым сложным было - назвать цену своих поделок, было неловко. Но потом меня научили, что цена должна быть такой: стоимость материала + 200% за работу, - говорит мастерица. – Конечно, если в поделке есть мелкие детали или работу нужно сделать срочно, то цена увеличивается. Прошлой осенью у меня купили более 100 поделок, вот и считайте, сколько мы зарабатываем. Экономить удается на том, что материал я закупаю оптом.

Женщина говорит, что бизнес этот сезонный: начинается в начале учебного года с осенних поделок. Потом всплеск к Новому году, 23 февраля и 8 марта. Если какая-то поделка не продалась к 23 февраля, то Оксана немного видоизменяет ее и предлагает родителям на 9 мая. А если на 8 марта не купят ее букетик цветов, то к Пасхе она добавит сюда разноцветных яиц и тоже попробует продать.

Ребенок начинает чувствовать уверенность в своих силах, когда создает что-то своими руками. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Разве это честно?

- Берусь и за разные проекты: вулканы, созвездия, землетрясения, - говорит мастерица. – Клиентов много, в день приходится создавать по 5-7 поделок и отправлять их заказчикам. Зато летом у меня заслуженные каникулы. Радует, что семья меня в этом поддерживает. Дети знают, что мама занята, и самостоятельно готовят уроки. А если нужно что-то помочь – помогают. Еще скажу, что конкуренция в этом деле огромная: в каждом городе есть свои желающие заработать на детских поделках. Но самое главное в этом бизнесе - быть ответственным: сказал – завтра, значит должен сделать завтра. Без этого никуда!

Мастерица довольно щепетильна: она обязательно спрашивает у родителей, в какой школе или в детском саду занимается их ребенок и записывает это в тетрадку. Это для того, чтобы не повториться и не вызвать подозрений.

- Но вы же понимаете, что ваши труды родители потом выдают за свою работу с ребенком, насколько это честно, по вашему мнению? – спрашиваю я.

- Если у родителей нет времени, но есть желание поучаствовать в конкурсе, то почему бы нет? Знаете, у меня есть немало заказчиков, которые так и не научились обманывать. Они просят меня приготовить заготовки для поделки, а сами потом садятся с детьми, и все собирают сами. Разве это плохо?

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Вы убиваете у ребенка интерес к творчеству

- Немного успокаивает, что до глубинки эта практика мало дошла, - считает Екатерина Николаевна, пермский воспитатель с 20-летним стажем. – В Питере и Москве – понятно – родители там занимаются зарабатыванием денег и стоянием в автомобильных пробках, им некогда с детьми поделки делать. Благо, мы на периферии с такими случаями сталкиваемся редко. К тому же практика покупки поделок не только бесполезна, но и вредна. Почему? Потому что на занятиях мы наблюдаем за умениями детей и знаем, но что они способны, а также на что способны их мамы и папы. К тому же дети не умеют врать и, задав им пару вопросов, легко можно определить, что к изготовлению поделки они отношения не имели.

А вредно потому, что мама и папа с детства учат ребенка обманывать. И если с детского сада он учится этому на примере родителей, то так оно и дальше будет. Поэтому обязательно выкраивайте время и старайтесь делать это вместе! Видели бы вы, как у них глаза горят - получить приз за свою работу. Пусть это будет что-то простое, но за поделку, выполненную своими руками вместе с мамой или папой! Это для них как настоящее волшебство! А если родители будут забивать на это, то интерес у ребенка к творчеству пропадет.

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