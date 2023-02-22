В честь 23 февраля пермякам раскрыли секрет идеального «Цезаря»

«Кулинарный поединок» - это вкусная еда и честное состязание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совсем скоро мы будем поздравлять мужчин с праздником - Днем защитника Отечества. Женщины, конечно, уже позаботились о подарках, а «Комсомольская правда» предлагает порадовать мужчин еще и вкусным обедом или ужином. Никто же не забыл, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В рамках проекта «Кулинарный поединок» на кухне студии Папина Кухня | Кулинарная школа Максима Цыгвинцева встретились две команды - Клиника «Стоматология Стелс», которую представили Екатерина Федотова и Борис Шемелин. А также туристическая компания «Финист тревел» в лице Натальи Коноваловой и Алены Боталовой. Участники поделились своими рецептами салата «Цезарь».

Главное - соус

На кухне закипела работа, а в это время шеф-повар Максим Цыгвинцев рассказал, что настоящий салат «Цезарь» сильно претерпел изменения за время своего существования.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

История салата такая: автор этого блюда - американский повар итальянского происхождения Цезарь Кардини, владел несколькими ресторанами в городе Тихуане, находящемся на территории Мексики. Однажды к нему в ресторан пришло очень много посетителей, а накормить их было нечем. Он собрал, что было на кухне – листья салата, сыр, гренки, оливковое масло и подал гостям. Салат так им понравился, что Цезарь включил его в основное меню.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Со временем в блюдо начали добавлять курицу, чтобы он был сытнее, помидоры и другие ингредиенты.

- Салат «Цезарь» - это в первую очередь заправка, она решает все, - говорит Максим Цыгвинцев. – Заправка не может существовать без трех ингредиентов – соус «Ворчестер», который можно купить в магазине, анчоус и сыр пармезан.

Команда туристической компании «Финист тревел» приготовила домашний майонез к салату. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Секреты раскрыты

Тем временем, команда клиники «Стоматологии Стелс» практически приготовила заправку для своего салата. Они смешали майонез, немного горчицы, каплю оливкового масла, сок половинки лимона и добавили анчоусы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Туристическая компания «Финист тревел» решила сделать майонез самостоятельно, для этого они взяли желток, лимонный сок, горчицу и растительное масло, хорошенько взбили - готово. Еще одним секретом стали домашние гренки.

Команды обжарили куриную грудку от группы компаний «ПРОДО», ее манящий аромат тут же разлетелся по «Папиной кухне», натерли сыр, нарезали помидоры черри, очистили перепелиные яйца, настало время собирать салат.

Команда клиники «Стоматология Стелс» показала слаженную работу и приготовила салат первыми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пора пробовать

Время, отведенное командам для приготовления блюда, вышло, и шеф-повар спешит попробовать, что же получилось у «Финист Тревел» и «Стелс». Оба салата выглядят очень аппетитно.

- Меня подкупило, что Наталья и Алена сделали самостоятельно майонез и гренки, но соуса в их салате было маловато, у Бориса и Екатерины «Цезарь» оказался сочнее, победу отдаю им, - резюмировал шеф-повар.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А пока мы готовили, онлайн трансляцию «Кулинарного поединка», которая проводилась в официальной группе «Комсомольской правды» в Перми ВКонтакте, посмотрели почти 7000 человек. Мы рассказали свои секреты «Цезаря», а вы можете повторить их и порадовать своих любимых вкусным блюдом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Впереди нас ждут еще много «Кулинарных поединков», участниками которых можете стать и вы. Следите за публикациями, чтобы не пропустить информацию о следующем выпуске «Кулинарного шоу».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ВАЖНО

Информация о следующем «Кулинарном поединке»

Мероприятие состоится 31 марта. Приглашаем Вас заявиться в качестве участника-команды и побороться за главный приз!

Мы предоставляем необходимые ингредиенты для приготовления любимых блюд в уютной студии, посуду, столовые приборы.

О Вашей компании узнают тысячи читателей «Комсомолки», новости о проекте будут освещены на сайте и в социальных сетях медиахолдинга. С «Кулинарного поединка» будет вестись прямая трансляция в группу VK «Комсомольская правда-Пермь».

Заявку на участие можно отправить руководителю специальных проектов Альфине Шахмановой: Тел., (342) 206-60-10 доб. 223, +7 909 102 02 32.

E-mail: alfina.shahmanova@phkp.ru