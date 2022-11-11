В СберСтраховании жизни выяснили, как пермяки копят со страховкой

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С начала года свыше 3,5 тыс. пермяков оформили накопительное страхование жизни (НСЖ) от СберСтрахования жизни. Накануне Зелёного дня страховщик изучил портфель договоров, чтобы выяснить, кто и сколько копит в Сбере со страховкой.

В январе — октябре 2022 года 35% договоров оформили пермские представители поколения X (1965–1980 годы рождения), 17% —миллениалы (1981–1996), 43% — бумеры (1940–1964).

Накопить со страхованием пермские бумеры хотят в среднем 870 тыс. рублей, иксы — 824 тыс., миллениалы — 716 тыс., зумеры (родившиеся после 1996 года) — 650 тыс. Раз в квартал отправлять в НСЖ-копилку бумеры готовы 5,8 тыс. рублей, иксы — 14,2 тыс., миллениалы — 13,8 тыс.

65% владельцев полисов НСЖ из Перми — женщины. Однако мужчины планируют копить больше — 1 млн рублей (женщины — 700 тыс.).

Активнее других копить со страховкой выбирают жители Москвы и Московской области (29% от общего количества договоров), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (4,85%), Самарской области (2,9%) и Пермского края (2,7%). 43% пермских клиентов заключают договор НСЖ на 5 лет, 40% — на 10–15 лет.

Самой популярной среди пермяков в СберСтраховании жизни остаётся программа «Семейный актив» (68% договоров в 2022 году). Она помогает защитить семейный бюджет, если случится непредвиденное, передать накопления близким или ребёнку к определённому возрасту. Каждый второй (54%) владелец «Семейного актива» из Перми — бумер, каждый третий — представитель поколения Х. 62% договоров заключили женщины.

Каждый третий (27%) житель Перми копит с программой НСЖ «Билет в будущее». С ней можно сформировать капитал, чтобы оплатить образование или передать его по наследству, а также застраховать не только себя, но и ребёнка. 47% «билетов» оформили представители поколения X, 28% — миллениалы. В 73% случаев программу выбирают пермячки.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Изменения в мире стали ещё быстрее, а пермякам важно чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Позаботиться о будущем помогает накопительное страхование жизни (НСЖ). Такие программы позволяют достигать финансовых целей и обеспечивают страховую защиту на весь период действия договора. С начала года пермяки решили ежегодно направлять в НСЖ-копилки не менее 83 тыс. рублей. Дополнительно по таким программам можно подключить защиту от потери работы или компенсацию медицинских расходов».

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