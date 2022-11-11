В Сбере рассказали, зачем нужна страховка

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Зачем нужна страховка

Никогда не знаешь, что с тобой произойдёт завтра: мелкие неприятности могут возникнуть там, где их совсем не ждешь. К сожалению, мы не застрахованы от ДТП на дорогах, внезапного прорыва трубы у соседей, или укуса клеща. Хотя возможно кто-то из нас об этом позаботился и оформил страховку.

Что же такое страховка?

Страхование представляет собой договорённость между страховой компанией и страхователем, которым может выступать как гражданин, так и юридическое лицо. В рамках договорённости страховщик принимает на себя риски и обязуется произвести определённую договором выплату (страховую сумму) при наступлении страхового случая. При этом страховой случай должен обладать признаками вероятности и случайности. Например, нельзя застраховаться на случай наступления какого-либо заболевания, если человек уже болен. Нельзя застраховать от повреждений уже сломанный автомобиль.

Страхователь же должен заплатить определённую сумму страховщику. Такой платёж называется страховой премией. Как правило, стоимость полиса значительно ниже потенциальной суммы ущерба, которую человек должен был бы оплатить из своего кармана при отсутствии страховки.

Виды страхования

Страхование обычно делится на личные и имущественные виды.

- Личные: страхование жизни. По данному виду страхования выплачивается сумма при дожитии застрахованного лица до окончания действия договора, а также при уходе из жизни или наступлении инвалидности;

- Страхование от несчастных случаев или болезней. Предусматривает выплату при заболевании, травме или несчастном случае;

- Медицинское страхование — помогает оплатить медицинскую помощь в платных клиниках либо избежать расходов при лечении особо опасных заболеваний (например, рака, инсульта, инфаркта).

Иногда страховщики комбинируют покрытие, и на рынке встречаются продукты, сочетающие, к примеру, накопительное страхование жизни, страхование на случай ухода из жизни, наступления инвалидности или особо опасных заболеваний.

- Имущественное страхование — помогает возместить ущерб, нанесённый имуществу, например, автомобилю, дому, квартире.

- Также существует страхование ответственности — возмещение вреда здоровью или имуществу третьих лиц. Классическим примером такого вида страхования является ОСАГО.

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