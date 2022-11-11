«За окном +2, ощущается как -5». Пермский синоптик рассказал, что это значит

Если на улице влажно и ветер - оденьте своих питомцев потеплее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прогнозы погоды – излюбленная тема для шуток в соцсетях. Особенно достается пометкам на некоторых сервисах погоды про температуру, которая «ощущается как…»:

- Я спал 6 часов, а ощущается как 15 минут!

- А у меня заплата 50 тысяч, а по ощущениям супруги - 25…

При этом шутники задаются вопросом, мол, неужели в метеослужбах принимают на работу особо чувствительного к перемене погоды человека? И потом время от времени выгоняют его на улицу, и тот делится впечатлениями?

- Никакого специального человека у нас, конечно, нет, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – А подобные пояснения возникли на сервисах погоды не на пустом месте.

Важнее всего влажность и скорость ветра

Метеоролог объяснил, что еще в середине прошлого века и у нас, и за рубежом стала развиваться такая дисциплина, как медицинская метеорология. И постепенно появился термин «ощущаемая температура». Были разработаны разные алгоритмы ее подсчета – с формулами и графиками.

- Но суть во всех моделях одна, - говорит Павел Смирнов. - При одних и тех же значениях температуры, но при различных других параметрах мы по-разному будем воспринимать погоду за окном.

Среди этих параметров самые важные, по словам синоптика, – это скорость ветра и влажность воздуха. На первый мы еще обращаем внимание, когда изучаем прогноз погоды. А вот на цифры по второму, согласитесь, - далеко не всегда. Хотя от влажности очень сильно зависят наши погодные ощущения.

Летом остужает, зимой заставляет ежиться

- С ветром вроде бы все понятно, - объясняет Павел Смирнов. – Ветровой режим в жаркую погоду облегчает восприятие высоких температур. В холодную, наоборот, усиливает ощущение холода. Это связано с усилением теплообмена тела с окружающим воздухом, ветер попросту выдувает тепло. Даже слабый ветерок, который дует со скоростью 2-3 метра в секунду, снижает ощущаемую температуру относительно той, которую мы видим на термометре, сразу на несколько градусов. При нулевой температуре с ветром мы можем чувствовать себя так же, как в безветренную при температуре -5 или даже -10 градусов.

Точно также летом тридцатиградусная жара при свежем ветре может восприниматься так, если бы за окном в безветрие было +25.

Почему бывает душно перед грозой

- Влажность также, как и ветер, существенно влияет на теплообмен тела человека и окружающей среды, но зимой и летом она действует немного по-разному, - объясняет Павел Смирнов. – Все, наверное, помнят душные летние дни. Дело в том, что летом значительная часть теплопотерь идет за счет испарения влаги тела. Понятно, что оно будет идти более активно, если окружающий воздух сухой. Поэтому жаркую погоду при невысокой влажности воздуха переносить гораздо проще, даже если нет ветра. К примеру, жара в пустынном климате в Средней Азии или на Ближнем Востоке переносится намного легче, чем у нас, а тем более, чем где-нибудь во влажных тропиках. И температура в сухом жарком климате +45 может восприниматься как наши +35.

Более же влажный воздух препятствует испарению. Поэтому-то когда мы выходим на улицу в жаркий летний день перед грозой, и ветра особого нет, то возникает ощущение духоты. Летом случаются такие ситуации, когда тяжело переносится даже температура в +25.

Чем плохи зимние туманы

Зимой влажность тоже добавляет дискомфорта.

- Тут причина в том, что у влажного воздуха больше теплоемкость, то есть, грубо говоря, он быстрее забирает тепло нашего тела, - объясняет Павел Смирнов. - Мы даже по своим ощущениям помним, что если на улице стоит морозный туман, то есть влажно, то мы больше мерзнем. Иными словами, повышение влажности выше 80 процентов и летом, и зимой будет играть отрицательную роль. Оптимальным режимом по восприятию считается влажность в 50 процентов. Это такая усредненная величина, на которую организм большинства людей будет в наименьшей степени негативно реагировать.

Кроме этих параметров – силы ветра и влажности воздуха – в расчеты ощущаемой температуры могут добавляться некоторые другие. Например, - наличие солнечного света. Понятно, что даже зимой вышедшее из-за туч солнце добавит ощущений тепла. И летом погода в солнечный и пасмурный день при одной и той же температуре может по-разному ощущаться.

НА ЗАМЕТКУ

Как использовать прогноз погоды?

Если зимой ощущаемая температура значительно ниже реальной, то перед выходом на улицу стоит одеться потеплей.

В жаркий день большая разница в градусах напомнит о том, что нужно быть осторожнее на солнце, чтобы не получить тепловой удар.

Если на сервисе погоды нет информации об ощущаемой температуре, можно обратить внимание на данные о скорости ветра и влажности воздуха.

При этом нужно учитывать: если летом ветер зачастую может восприниматься как благо, то зимой он всегда добавляет неприятных ощущений.

А вот повышенная влажность не желанна ни зимой, ни летом.