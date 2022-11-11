Пермь — в тройке лучших городов по новизне трамваев

Сейчас по улицам Перми ходят новые современные трамваи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

От деревянных вагонов до трехсекционного «Льва»

На этой неделе исполнилось 93 года с момента запуска в Перми трамвайного сообщения. Первый трамвай по улицам города прошел 7 ноября 1929 года, в день

12-й годовщины Октябрьской революции. Двухосные деревянные вагоны впервые отправились от конечной остановки «Сад Свердлова» до улицы Красноуфимской (ныне улица Куйбышева), а в следующем году линию продлили до вокзала Пермь II. Проезд стоил 10, 15 или 20 копеек, в зависимости от количества остановок, которые пассажир собирался проехать.

Пассажиры первых трамваев сидели на деревянных поперечных скамейках, салон не отапливался, но новое средство передвижения отличалось быстротой. Маршрут включал в себя 16 остановок, которые трамвай преодолевал за 18 минут. Интервал движения составлял около 15 минут.

За минувшие десятилетия пермский трамвай претерпел огромные позитивные изменения. Сейчас трамвайная сеть включает более 100 километров путей. Ежедневно на линию выходят более 90 вагонов, в том числе новые современные «Львята» и трехсекционный «Лев». Новые трамваи оснащены навигаторами, информационными табло, валидаторами для безналичной оплаты проезда, системами отопления и кондиционирования воздуха.

Подарок ко дню рождения

К своему 93-му дню рождения трамвайная система Перми получила необычный подарок - 8 ноября был подписан трехсторонний договор о комплексной модернизации системы. При подписании документа присутствовали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Дёмкин. Документ предусматривает ремонт 35 километров путей, реконструкцию депо и 7 тяговых подстанций, что необходимо для бесперебойной передачи электроэнергии в контактную сеть. Также в рамках подписания договора в Пермь в течение трех лет прибудут 44 новых вагона. Договор заключен между Пермским краем, городом Пермь и компанией «Мовиста Регионы».

Средства на реализацию этого масштабного проекта будут направлены, в том числе, из федерального бюджета, а также из Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ.

Скорость должна вырасти на треть

За последние три года администрация Перми совместно с правительством Пермского края провела большую работу по обновлению подвижного состава - трамвайный парк города пополнили 24 новых трамвая.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что ключевая задача краевых и городских властей - сделать пассажирские перевозки максимально комфортными. По его словам, трамваи являются одним из самых востребованных видов транспорта в столице региона.

- Пермь не может без трамваев. Поэтому важно, что Прикамье стало одним из 10 регионов России, которые добились участия в проекте комплексного развития электрического транспорта. Благодаря этому обновятся как трамвайные пути, так и городской электропарк. Отмечу, что на сегодняшний день Пермь - город, где трамваи остаются одними из самых новых в стране. Кроме того, после реконструкции трамвайных путей преобразится прилегающая к ним территория и появится новое благоустроенное пространство. Наши жители и гости заслуживают этого, - обозначил глава Прикамья.

Трамваи станут комфортнее и современнее

По словам главы Перми Алексея Дёмкина, гости и жители города отмечают высокий уровень пермского электротранспорта.

- Наша планомерная работа позволила Перми войти в тройку городов России по новизне трамвайных вагонов и низкопольности. Пермский опыт всегда был интересен для других городов-миллионников. Сейчас мы делаем следующий шаг - принимаем участие в федеральном проекте модернизации трамвайной инфраструктуры. Это не только значительный вклад в экологию города, но и, в первую очередь, повышение удобства для пассажиров. Подвижной состав станет комфортнее и современнее, а инфраструктура - безопаснее. Свое 93-летие пермский трамвай встречает обновленным, но при этом традиционно любимым горожанами, - отметил Алексей Дёмкин.

Модернизация инфраструктуры позволит существенно увеличить скорость движения вагонов и снизить уровень шума, а также повысить энергоэффективность трамвая. Современные низкопольные вагоны сделают поездки пермяков более комфортными и обеспечат доступность для маломобильных пассажиров на всех маршрутах. Реконструкция депо «Балатово» позволит обеспечить новый уровень обслуживания подвижного состава. Генеральный директор ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Пермь» Александр Советников пояснил, что компания планирует начать работы в апреле 2023 года.

- Сейчас идет стадия проектирования, в первую очередь приступим к обновлению трамвайных путей на участке улицы Куйбышева от улицы Революции до улицы Белинского. Также в следующем году мы планируем поставить в Пермь 20 новых трамваев, - рассказал Александр Советников.

До 2025 года планируется привести в нормативное состояние трамвайные пути по улицам Мира, Пушкина, Борчанинова, Ленина, Сибирской, Чернышевского, Белинского, Дзержинского и Петропавловской.

ВАЖНО!

После завершения работ почти на 30 процентов повысится скорость движения вагонов и существенно снизится уровень шума.

В Пермь поступают новые автобусы

Муниципальный перевозчик «Пермгорэлектротранс» ранее получил 33 новых автобуса в рамках участия в программе «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2022 - 2023 годах планируется поставка 64 новых газомоторных автобуса большого класса.