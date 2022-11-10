Сокровища Пермской галереи: икона, привезенная князем Миханом из «Сердца Пармы», и скульптура, 30 лет хранившаяся в потайной комнате

Скульптура «Пробуждение» 30 лет хранилась в нише за стеной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Икона «Благовещение» имеет очень интересную историю, - рассказывает Ольга Старцева, заместитель директора Пермской художественной галереи по научной работе. - В акте ее поступления в коллекцию галереи сохранилась запись: «Привезена в Покчу в 1472 г.», то есть в год, когда Покча стала столицей Перми Великой. Но, к сожалению, история иконы, ее связь с наместником Михаилом, который якобы привез икону из Москвы, документально не подтверждена и остается на уровне легенды.

По легенде, икона «Благовещение» принадлежала князю Михаилу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наместник Михаил - это тот самый князь Михан, прототип героя фильма «Сердце Пармы». Есть легенда, что икона принадлежала именно ему, а после гибели князя под Покчей была передана в церковь. Но даже, если икону в Прикамье привез вовсе не он, то само по себе «Благовещение», созданное неизвестными иконописцами более полутысячи лет назад, - редкий по своей значимости экспонат.

Икону «Благовещение» привезли в Пермь в 1923 году. Экспедиция Николая Серебренникова вывезла ее из Благовещенской церкви села Покча. Почти сто лет она хранилась в фондах галереи. Сейчас эта икона представлена на юбилейной выставке.

Все начинается с античности

В честь 100-летнего юбилея в галерее открылась большая выставка, на которой представлены экспонаты, ранее не показывавшиеся широкой публике или очень давно не покидавшие запасники.

Самые древние из них - это бронзовые египетские статуэтки Осириса и Исиды, а также ушебти (фигурки, помещаемые в могилы древних египтян), датируемые VII веком до нашей эры. Чуть «помоложе» античные глиняные сосуды, чьи названия вызывают в памяти строфы Гомера: гидрия, кратер, лекиф, амфора…

Древнеегипетская статуэтка Исиды с Хором Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- При создании выставочного проекта мы пошли от эпохи античности, которая задала тон всему последующему искусству, оно было ориентировано на античные образцы, - объясняет Ольга Старцева.

И в самом деле, рядом с древнегреческой керамикой - гобелен «Похищение Прекрасной Елены», созданный во Фландрии где-то в XVI -XVII веках. Ранее его не показывали публике, потому что в нынешнем зале искусства Фландрии для него просто нет места. Да и условия для тканого экспоната там не совсем подходящие. Но вот когда галерея переедет в новое здание, он займет свое место среди предметов искусства соответствующей эпохи.

Гобелен «Похищение Прекрасной Елены» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В первую очередь мы работаем над тем, чтобы в будущей экспозиции показывать коллекции комплексно, - продолжает Ольга Старцева. - Конечно, жемчужина западноевропейской коллекции - это живопись, но там есть и интереснейшие гравюры, фарфор, другие предметы декоративно-прикладного искусства. В новом здании это все будет показано в комплексе, включая гобелен.

Деревянная скульптура «Посвящение в епископы» создана немецким мастером в XVII веке. Считается, что она изображает рукоположение в сан реального человека Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В традициях Византии

Экспедиция 1923 года, обследовавшая северные районы Прикамья, спасла от уничтожения не только знаменитых пермских богов, но и редкие иконы. На выставке размещены наиболее ранние из них, созданные в XVI - XVII веках.

- Для иконописи Прикамья - это ранний период, так как христианство и христианское искусство сюда пришли поздно, - напоминает Ольга Старцева. - В столичных школах иконописи в это время уже заметно западноевропейское влияние, когда в иконы приходят светские мотивы, они пишутся, как портреты, появляется светотень. А на наших землях в это время еще сохраняются византийские традиции. Не факт, что все иконы написаны именно здесь, но, тем не менее, они были сюда привезены, здесь бытовали. И у зрителей есть возможность соприкоснуться с духовной культурой наших соотечественников 400-летней давности и увидеть, насколько сложным и насколько изысканным был иконографический ряд, который видел человек Средневековья.

В экспозиции, кроме иконы «Благовещение», есть еще ряд уникальных экспонатов. К примеру, икона «Огненное восхождение пророка Илии» отличается деталью, не имеющей аналогов: при вознесении пророка на небо, с его плеч падает вниз милоть (накидка) в форме креста. И эта милоть является практически центром композиции, привлекая к себе основное внимание.

«Огненное восхождение пророка Илии» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Строгановские иконы

В алтарной части Кафедрального собора представлены отреставрированные иконы, которые не показывались ранее. Впоследствии они войдут в отдельную экспозицию, которая откроется в новом здании галереи. Для того чтобы зрители могли по достоинству оценить усилия реставраторов, рядом с обновленными иконами выставлены «черные доски» - иконы, которые не были подвергнуты реставрации.

В алтарной части Кафедрального собора представлены отреставрированные иконы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Среди экспонатов восемь икон из иконостаса церкви Похвалы Пресвятой Богородицы в Орле-городке, основанной в 1564 году. Иконостас из 16 икон был создан мастерами Московской Оружейной палаты в 1670-х годах по заказу Григория Дмитриевича Строганова. В 1941 году, когда церковь была закрыта, иконы отправили в Пермь. Затем половину вернули в Березники, а 8 так и остались в фондах галереи, где долгие десятилетия их не видел никто, кроме хранителей.

Строгановы ценили старинные иконы, заказывали и повторения древних образов, и новые иконы, выполненные в старинной манере. Поэтому строгановские иконы отличает сохранение канонов.

Скульптуры советского периода

Мраморная скульптура «Пробуждение» работы Екатерины Белашовой была создана в 1967 году. В Пермь ее привезли в 1969-м. Около двадцати лет изваяние просыпающейся девушки находилось в музейном зале. Потом, чтобы сохранить скульптуру, уберечь от воздействия внешней среды, ее скрыли от глаз посетителей. Не убрали в запасники, так как спустить в подвал по узким ступенькам экспонат весом под тонну практически невозможно. Просто поставили скульптуру в нишу и заделали снаружи так, что и не догадаешься, что за стеной что-то может быть. Около 30 лет «Пробуждение» находилось в этой потайной комнате, пока изваяние не извлекли для участия в юбилейной выставке. Ее подготовили реставраторы к экспозиции, почистили мрамор.

«Юная стахановка хлопковых полей». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще дольше простояла в такой же потайной нише скульптура «Юная стахановка хлопковых полей». Это изображение девочки-таджички с хлопком в руках было создано из цемента в 1937 году для выставки «Индустрия социализма» скульптором Мариной Рындзюнской.

«Дьявольские шары»

Самая экзотическая часть юбилейной выставки - восточная коллекция, где представлено декоративно-прикладное искусство Китая и Индии. Это индийские платки, сари, текстильные куклы, женские украшения; китайские вышитые панно, фарфор и даже предметы мебели XIX - XX веков.

Один из экспонатов представляет собой ажурный шар, внутри которого находятся еще 11 шаров - как в матрешке. Вот только искусный китайский мастер вырезал их из цельного куска слоновой кости, не прибегая к склеиванию. Такие экспонаты в Европе носили название «дьявольских шаров», поскольку европейцы не могли понять, как возможно создать такой шедевр. На создание подобных шаров в шаре у мастеров уходили долгие годы.

Такие экспонаты в Европе носили название «дьявольских шаров» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

…Юбилейная выставка - последний показ экспонатов из фондов перед тем, как галерея покинет здание Кафедрального собора и переедет в новое здание.