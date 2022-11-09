«Зеленый день» в этом году пройдет с 10 по 12 ноября

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Вот уже пятый год подряд свой день рождения Сбер отмечает акцией «Зеленый день». В этом году она пройдет с 10 по 12 ноября. Что акция даст пермякам, рассказала управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Анна Салеева.

- Уже традиционно в свой день рождения Сбербанк дарит подарки нашим клиентам, - напомнила Анна Юрьевна. – Это касается и физических, и юридических лиц. А поскольку Сбер – целая экосистема, то в подарки входят и уникальные скидки по банковским продуктам, и специальные предложения по всем сервисам экосистемы.

К примеру, с 1 по 12 ноября Сбер предлагает скидки до 33 процентов на умные устройства: ТВ-приставку SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр SberBox Top, умную медиаколонку SberBox Time и телевизоры Sber с диагональю 32 и 44 дюйма. Все эти устройства – российского производства. Они разработаны компанией SberDevices, недавно вошедшей в состав Сбера.

А во время самого «Зеленого дня» с 10 по 12 ноября можно за полцены оформить СберПрайм - мультифункциональную подписку, которая дает возможность пользоваться различными платными интернет-сервисами на очень выгодных условиях. По итогам 9 месяцев 2022 года разные виды подписок СберПрайм используют более 90 тысяч жителей Пермского края, в том числе 45 тысяч пользуются СберПрайм+. По этому показателю Прикамье входит в тройку лидеров среди регионов Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк. Для клиентов подписки СберПрайм+ в «Зеленый день» будут предложены особые условия на потребительские кредиты и вклады.

Но и обычные пользователи банка смогут в рамках акции воспользоваться выгодными предложениями. Ставки на кредиты в эти дни будут намного приятнее, а при оформлении ипотеки партнеры Сбера предложат скидку на стоимость квартиры в новостройке.

Страховку от СберСтрахования во время «Зеленого дня» можно приобрести со скидкой от 25 до 55 процентов. Застраховать можно и имущество, и жизнь, и деньги, а также оформить ОСАГО или КАСКО. Помимо этого, клиенты, купившие полис, смогут поучаствовать в розыгрыше призов от компании. За покупки в СберМегаМаркете в период акции будут начислять повышенные бонусы, а скидки составят до 70 процентов.

В рамках «Зеленого дня» Сбера будут действовать повышенные ставки по вкладам.

- В частности, очень удобен новый депозит «Накопительный счет», по которому проценты начисляются уже на сумму от трех тысяч рублей. А если на счете меньше денег, то он все равно активен, и как только вы пополните его до трех тысяч рублей, он снова начнет приносить доход, - рассказали в Сбере.

Любой вклад открыть можно всего за минуту - в мобильном приложении СберБанк Онлайн. И пермяки активно пользуются онлайн форматом – в этом году более 50 процентов вкладов в Прикамье были оформлены онлайн.

Но те, кто предпочитает решать все вопросы при общении с оператором, могут открыть вклад или оформить кредит в офисах Сбера. Для удобства клиентов в субботу, 12 ноября в ряде офисов будет увеличено количество сотрудников, чтобы все желающие смогли воспользоваться праздничными подарками от Сбера.