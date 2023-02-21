«Теперь ему не больно и не страшно!» В Перми умер судья, который вынес приговор Шурману и менеджерам «Хромой лошади»

Дмитрий Вяткин боролся с раком Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 54-м году ушел из жизни известный пермский судья Дмитрий Вяткин. Как сообщила на своей странице в социальных сетях его супруга Татьяна, мужчина скончался от рака.

«Мы проиграли эту войну. Рак оказался сильнее. Теперь ему не больно, не страшно, не унизительно. Теперь только помнить и любить» - написала Татьяна Вяткина.

Много лет Дмитрий Валерьевич проработал судьей Ленинского района Перми, позднее был назначен заместителем председателя Орджоникидзевского суда Перми. Вышел в отставку в 2019 году. Дмитрию Вяткину поручали самые сложные и резонансные уголовные дела.

Так, в феврале 2010 года он вынес приговор «грабителю века» Александру Шурману, который похитил четверть миллиарда рублей. Громкий судебный процесс продолжался два месяца. В итоге экс-инкассатору Вяткин назначил восемь лет колонии строгого режима.

В 2009 году в Перми сгорел ночной клуб «Хромая лошадь». Трагедия, напомним, случилась в ночь на 5 декабря, когда популярное в Перми заведение отмечало свое 8-летие. В зале собралось более 300 посетителей. В полночь запустили фейерверк, горящая частица попала в потолок, начался пожар. Погибли 156 человек...Следствие шло меньше года. В суде дело передали для рассмотрения Дмитрию Вяткину. На скамье подсудимых оказались 8 человек - менеджеры клуба, пиротехники, пожарные инспекторы. В итоге виновники получили на всех 38 лет и 8 месяцев.

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