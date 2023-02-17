Пермские врачи поделились своими достижениями

На деловом завтраке пермские врачи рассказали о работе своих клиник Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ежегодный конкурс «Клиника года» от «Комсомольской правды» - одно из самых долгожданных событий для прикамских медиков. Во время конкурса пациенты делают выбор, голосуя за понравившихся врачей и любимые клиники.

Цель «Клиники года» - не только выявить лучшие медицинские учреждения Пермского края, но и поддержать работников здравоохранения, помочь им решить актуальные вопросы взаимодействия частной и государственной медицины. Для этого «Комсомолка» провела деловой завтрак, на который собрались многие участники «Клиники года-2022».

Местом проведения этого мероприятия стал старейший ресторан Перми – «Кама», который был открыт на улице Сибирской еще в 1941 году и с тех пор не прекращал своей работы. Так что представители лучших пермских клиник рассказали о своих достижениях за накрытым столом ресторана.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ногу со временем

Заместитель директора стоматологии «Аллада» Марина Яковлева поделилась с коллегами радостной новостью: осенью клиника переехала в новое помещение в центре города по адресу: Комсомольский проспект, 38а. Там пациентов ждет новейшее оборудование, которое сложно найти в России, а также специалисты высокой квалификации и опыта. Чтобы идти в ногу со временем, «Аллада» взяла курс на цифровую стоматологию, предоставляя услуги имплантации и протезирования с использованием цифровых технологий.

Имплантацию зубов с применением хирургических шаблонов и цифрового планирования проводят и в стоматологической клинике «Стелс».

- Наша клиника – одна из самых молодых, она существует всего 4 года, но мы стабильно развиваемся, - отметила заместитель директора клиники «Стелс» Екатерина Федотова.

Руководитель клиники «ОнкоПермь» Татьяна Леонидова рассказала об успешном применении различных диагностических программ, позволяющих выявить онкозаболевание на самой ранней стадии, когда еще можно ограничиться минимальным лечением.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Наша клиника работает с 2009 года, - отметил директор клиники «Альфа-Центр Здоровья» Максим Пивоваров. - Сейчас у нас трудятся около 300 человек. Все исследования проводят только врачи, поэтому заключения пациенты получают сразу. А недавно в число медицинских услуг, предоставляемых в нашей клинике, вошлавакуумная аспирационная биопсия, ставшая альтернативой классической секторальной резекции.

Используя лучшие мировые практики

В пермских клиниках применяются лучшие разработки мировой медицины.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Представители центра «Доктор ОСТ» рассказали о возможностях лечения заболеваний позвоночника и суставов безоперационными способами. С помощью уникального оборудованияздесь лечат межпозвонковые грыжи, протрузии и детский сколиоз.

Клиника «Медлайн» занимается омоложением и безоперационной коррекцией лица и фигуры.

- Также мы проводим многокомпонентный тест «Иммунохелс», который позволяет определить более чем 180 аллергенов,- отметила учредитель«Медлайна» Ираида Сученинова.

Единственный в Пермском крае центр, где занимаются подологией, то есть лечат заболевания стоп, - «Доктор Фут».

- Вся наша работа построена по европейским стандартам качества. Мы занимаемся и восстановлением внешнего вида ногтей, их протезированиеми лечением вросших ногтей, - рассказали руководители центра.

- Сеть клиник 3Z открылась в Краснодаре 20 лет назад, а в Перми мы работаем уже 10 лет, применяя самое современное оборудование, - поделилась директор пермской клиники 3Z Татьяна Сердюкова.–В штате нашей офтальмологической клиники – 10 хирургов. Мы предоставляем пациентам возможность пройти за один день и полную диагностику, и операцию. Причем помогаем вновь увидеть мир даже людям, которые почти полностью утратили зрение.

Также во время завтрака представители пермской медицины обсудили возможность стажировки в их клиниках студентов Пермского медуниверситета. И договорились встретиться в следующий раз – уже на торжественной церемонии награждении победителей конкурса «Клиника года - 2022».