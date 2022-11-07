Новый дом в ЖК «Белые росы» от «СПК» сдан с опережением срока

Фото: «СтройПанельКомплект»

В 9-этажном доме расположено 185 квартир, общей площадью 8300 квадратных метров. Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно ДДУ был запланирован до конца 4-го квартала 2022 года. Благодаря активной работе застройщика ввод состоялся с опережением срока и сегодня ведутся подготовительные работы по заселению.

Это второй из трех корпусов дома, общая площадь которого составит 23000 кв.м. жилья. Первый корпус объекта был введен в эксплуатацию в марте текущего года. Готовность завершающей очереди дома составляет 75 процентов, в доме идут отделочные работы.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Также на участке ведется строительство торгового центра для жителей комплекса, площадью 1100 квадратных метров, где будут распложены объекты бытовой инфраструктуры и магазины. В настоящее время ведется устройство сетевых коммуникаций объекта и подготовка к монтажным работам.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Все значимые объекты – остановка общественного транспорта, детский сад и школа - расположены в шаговой доступности от домов. В просторных дворах со множеством игровых и спортивных зон есть где разгуляться детворе и отдохнуть взрослым. ЖК «Белые росы» покоряет максимально функциональной организацией пространства для жизни.

Дом по улице Весенней, 38/1 - завершающий объект освоения этого участка во Фролах. Работы на нем начались в 2013 году, за прошедший период на территории возведено 12 жилых домов.

В доме по улице Весенней, 38/1 еще можно приобрести квартиру. Для удобства покупателей в комплексе работает офис продаж - ул. Весенняя, 20. Находясь здесь, можно сразу представить, как будет выглядеть квартира с отделкой, за чашечкой чая познакомиться с планировками, а после – посмотреть будущую квартиру в строящемся доме.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Активная и стабильная работа застройщика обеспечивает высокий темп строительства. В настоящее время СПК возводит четыре жилых комплекса, общим объемом 162 000 квадратных метров*.

Тел. (342) 214–05–11

Застройщик: ООО «СЗ «ФинПроект». Проект реализуется в соответствии с ФЗ-214. Проектные декларации строящихся объектов расположены на сайте www.spk.perm.ru и наш.дом.рф.

Фото: «СтройПанельКомплект»

*По данным erzrf.ru на 01.11.2022 года.