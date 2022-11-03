В Перми жена зарезала мужа из-за постоянных издевательств над ней

Кровавой развязки можно было избежать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кровавая драма разыгралась в доме в микрорайоне «Южный» в Свердловском районе Перми 30 октября днем. Жена зарезала мужа. Впрочем, детей и родственников семейной пары с 30 летним супружеским стажем это печальное обстоятельство не удивило. 54 – летние муж и жена, он – автослесарь, она – продавец магазина жили долго, но, вряд ли, счастливо. Выпивали оба. Муж в состоянии алкогольного опьянения колотил свою жену, потом трезвел, просил прощения, она прощала и все повторялось вновь через какое – то время. Потерпевшая никому не жаловалась, заявлений в полицию по факту побоев не писала, соседи ничего не слышали, поскольку этот дом частный и что происходит в нем, никто не знает. Знали только взрослые дети, что папа периодически бьет маму, но они тоже ничего не могли изменить.

Со слов женщины, 30 октября пьяный муж разбудил ее, сразу начал избивать кулаками, удары наносил по телу и голове. Женщина встала, ушла на кухню, взяла нож и в комнате ударила мужа два раза в грудь, один удар ножом задел сердце. На следующий день убийца вынесла труп на улицу. Позднее пояснила, что от тела уже пошел запах.

31 октября домой приехала дочь, попроведовать родителей, увидела труп папы у крыльца. Женщина зашла в дом, спросила, что случилось. Мать ответила, что отец вышел на улицу и там упал. Дочь вызвала сотрудников полиции.

Александр Казаков (следователь СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю):

«Уголовное дело возбуждено по статье убийство. Оформлена явка с повинной. Женщина, 1968 г.р., ранее не судима. Положительно характеризуется. 3 ноября суд избрал ей меру пресечения – заключение под стражу».

Дочь потерпевшей поясняет, что несмотря на то, что мама не сразу созналась, выдвигала свою версию гибели отца, женщине было сразу понятно, что никто кроме матери этого сделать не мог. А ведь кровавой развязки можно было избежать, если бы раньше кто – нибудь из родственников дошел до участкового. Дочь рассказала, что да, мама жаловалась на папу, что тот ее избивал.

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