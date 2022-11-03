Организм шестилетнего мальчика из Перми задал врачам сложную загадку

Приступы начались у Артема в два годика. Фото: пермский благотворительный фонд «Берегиня».

У шестилетнего Артема Анисимова из Перми сложный медицинский диагноз: криптогенная фокальная эпилепсия с угрозой формирования эпилептической энцефалопатии. А проще говоря, эпилепсия.

Врачи выявили, что она врожденная, однако приступы начались, когда Артемке было около двух лет. Малыш всегда рос активным, однако по ночам плохо спал. Чтобы выяснить причину этого, мама с сынишкой отправились по врачам. И выяснилось, что причина всех его проблем – это тяжелое заболевание нервной системы.

- За день у Артема может произойти до семи приступов, - рассказывает мама мальчика Оксана. - Бывают такой силы, что сын теряет сознание и память. Тяжелые приступы отбирают у него те навыки, которым научился Артем за последние четыре года. И лишь только те, что были приобретены им до двух лет, остаются.

Артем перепробовал много лекарств, которые должны помогать предотвратить приступы или уменьшить их, но ничего не помогает, а другие методы контроля болезни ему не подходят.

Откуда взялась эпилепсия у Артема и как ее лечить? Чтобы выяснить это, два года назад мальчик сдал генетический анализ - полное секвенирование экзома, но тот не дал нужного результата.

- Врачи посоветовали ему сдать еще один анализ - молекулярно-генетическое исследование кариотипа, - говорят в пермском благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Анализ поможет узнать тайну болезни Артема, и впоследствии назначить правильное, эффективное и качественное лечение. Стоимость такого анализа - 33 100 рублей.

Помочь Артемке разгадать непростую тайну особенности его нервной системы можно здесь.

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