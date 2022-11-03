Столица империи Тамерлана и город Ходжи Насреддина: пять причин съездить в отпуск в Узбекистан

Площадь Регистан особенно красива вечером. Фото: Виктория Данилова

Если надоела промозглая погода, самое время скататься в осенний Узбекистан, где в октябре-начале ноября еще тепло и комфортно. Еще одна причина - недорогие билеты. Полет из Москвы до Самарканда на «Аэрофлоте» обошелся в 11 тысяч с человека. Обратно самолет летел полупустой, но билеты были дороже – уже 14 тысяч.

Гостиницу через интернет забронировать не удалось. Но я прогуглила отели, выбрала тот, что в самом центре Самарканда, и нашла на его сайте телефон. Позвонила - мне на чистом русском языке ответили, что карты «Мир» у них не работают, но мне забронируют номер без предоплаты. Приедем – заплатим наличкой. Стоимость отелей примерно, как в России. Номер с завтраком на двоих нам обошелся чуть более четырех тысяч рублей за ночь. В 4-звездочных отелях хорошего европейского уровня ночь стоит семь-девять тысяч.

Лучше ехать с рублями

Для поездок в Узбекистан виза не нужна, достаточно загранпаспорта. ПЦР-тест тоже не требуют. И деньги с собой лучше брать в рублях. Официальный курс узбекской валюты – 1 рубль стоит 180 сум. В аэропорту и на вокзалах курс обмена самый невыгодный – за рубль дают всего 130 сум. Поэтому там мы обменяли всего пару тысяч – на первое время, чтобы доехать до гостиницы и перекусить. Потом меняли деньги на местных базарах, где за рубль дают уже 160-170 сум.

Забавно было заплатить за посещение туалета 5 тысяч сум. Собственно говоря, это всего 30 рублей. Но ощущение, что ты выкладываешь за ЭТО несколько тысяч…

Такси – по интернету

В аэропорту мы вызвали Яндекс-такси, потому что таксисты, дежурящие у аэропорта, заламывают бешеные цены. Впрочем, как во всех аэропортах. И с ними нужно долго торговаться. А Яндекс-такси очень дешево. Из аэропорта Самарканда до центра города ехать порядка 20 минут. Такси обошлось в 100 рублей. По городу поездка стоит 60 рублей. Так что от одной достопримечательности Самарканда до другой мы передвигались исключительно на такси.

Из Самарканда мы отправились в Бухару на скоростном поезде «Афросиаб». Время в пути полтора часа, стоимость билета - 550 рублей на человека. Но покупать билеты надо заранее, иначе их не будет. Вообще поезд идет по маршруту Ташкент - Самарканд - Бухара. В идеале нужно прилетать в один из этих городов и передвигаться на поезде, вылетая домой из последней точки следования.

В Бухаре от железнодорожного вокзала до центра ехать минут 40. Там на такси мы потратили 150 рублей. Но по самому городу ходили только пешком, там все в шаговой доступности.

Фото: Виктория Данилова

Что посмотреть

И Самарканду, и Бухаре - по 2,5 тысячи лет. Во времена Тамерлана Самарканд был столицей его империи. И самые красивые здания были построены Тамерланом и его потомками, начиная с конца XIV века.

Самая известная достопримечательность Самарканда - площадь Регистан, на которой находится архитектурный ансамбль из трех медресе. Туда лучше съездить два раза: сначала днем, чтобы зайти во все медресе, а потом вечером - посмотреть световое шоу.

В Самарканде стоит посетить гробницу Гур-Эмир, где покоятся останки Тамерлана, мечеть Биби-Ханым – его любимой жены. А еще - ансамбль Шахи-Зинда, это целая улица красивейших мавзолеев. Все здания в песочно-голубых тонах, отделаны красочно-бирюзовой плиткой. Они напоминают мозаичные ансамбли Гауди в Барселоне.

Во все достопримечательности вход платный, но стоит 50-100 рублей с человека.

В Бухаре мы побывали на площадь Пои-Калян, где находятся минарет Калян, мечеть Калян и медресе Мири Араб, построенные в XII-XVI веках. А также посмотрели мавзолей Саманидов – построенный в IX веке. Это самое старое здание на территории СНГ, оно входит в список ЮНЕСКО.

Но если Самарканд связан с именем Тамерлана, то Бухара – это город Ходжи Насреддина. Здесь установлен памятник народному герою, где он сидит на своем любимом осле. И есть поверье, что если посадить ребенка на этого ослика, то его жизнь будет наполнена радостью.

По вечерам солнце «выключают»

Мы попали в идеальное время для посещения Узбекистана. Говорят, что туда нужно приезжать в апреле-мае или уже осенью. В июле в дневное время температура на солнце 40 градусов, в этом году доходила до 60. Зимой - сильные ветра и рано садится солнце. А в октябре погода комфортная, днем +23. Но в полседьмого солнце словно выключали, и температура падала до +10. Поэтому на вечер с собой всегда брали куртки.

Русский язык знают все

Население Узбекистана – многонациональное. Кроме узбеков живут таджики, персы, поэтому почти все знают русский язык, он - связующее звено в государстве. Все таксисты слушают русскую попсу. В ресторанах звучат русские песни. Половина вывесок на улицах – на русском языке. В книжных магазинах продаются русские книги.

На рынке мы посмотрели школьный дневник сына продавца. Там все, как у нас: русский язык, английский, изо, физра. Никакого узбекского языка, потому что мальчик учится в русской школе. Большинство горожан стараются отдавать детей именно в русские школы, считают, что там образование дают лучше – работают учителя советской закалки.

Плов - только на обед

Я всегда мечтала попробовать настоящий узбекский плов. Но мы смогли поесть его всего один раз, в первый день. Оказалось, даже в лучших ресторанах плов готовят только в обед, к 13-00. К 15-00 казан плова полностью распродают и новый больше не готовят. Традиционно считается, что плов тяжелое блюдо для переваривания ночью, поэтому его едят только в обед. А обеденное время мы проводили на экскурсиях.

Фото: Виктория Данилова

Поесть быстро и дешево можно в уличных кафе – там порция плова с салатом из помидор и огурцов, маленькая самса и чай – 250-300 рублей.

В ресторанах мы обычно заказывали шашлык из разного мяса. Это здесь самая распространенная еда. Брали джиз – томленое мясо. Есть в узбекской кухне и люля-кебаб, только его называют «молотый шашлык». Свинины, понятно, нет. Только говядина и баранина.

Ужин в ресторане: бокал вина, салат, мясное блюдо – обходится рублей в 700 на человека. Местное вино – дешевое, так как есть свой виноград. В ресторане бутылка белого или красного вина стоит 300 - 400 рублей. Хотя Узбекистан страна мусульманская, проблем с алкоголем нет. Местные жители пьют пиво, вино и водку.

«Что скажут люди?»

Почти все рестораны очень большие, так как на любое торжество собираются все родственники клана. Накроешь маленький стол – люди скажут, что ты негостеприимный. Недавно в Узбекистане вышел указ, ограничивающий количество людей на свадьбе - до 150-200 человек. Но, по местным понятиям, свадьба на 200 человек – скромная.

Наш гид Тимур рассказал, что потратил на свадьбу 17 тысяч долларов. Это стоимость квартиры. Накануне торжества он предложил отцу: вместо банкета в Самарканде поехать с близкими родственниками на Кипр и расписаться там. Отцу идея вначале понравилась, но через день он сказал, что против: Тимур – его первенец, и свадьба должна быть традиционной, а иначе: «Что скажут люди?»

Эта фраза является основополагающей для жителей Узбекистана. На последние деньги ставят резные ворота, покрывают крышу, лишь бы выглядеть достойно в глазах соседей.

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ

Что привезти?

Лучший сувенир из Узбекистана – хлопковая одежда. Красивые халаты с рисунком, выглядящие как туники, стоят 2 тысячи рублей. В комплекте с брюками – в районе 2,5 тысяч.

Керамические тарелки с восточными узорами, которые можно повесить на стенку, стоят от полутора тысяч рублей.

Сухофрукты, орехи, миндаль - все это можно купить на рынке, который в Самарканде называется Сиаб-базар - «черный базар». Стоят эти вкусности порядка 60 – 100 рублей за килограмм. Но, как и положено на восточном базаре, здесь приходится много торговаться.