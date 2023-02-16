В Пермском крае пассажирка такси спасла тонущего первоклассника из ледяной воды

Лейла подползла к мальчику и осторожно начала вытаскивать его из проруби. Фото: скрин с видео, снятого на месте происшествия, группа ВК Подслушано. Култаево.

- У меня самой сын такого же возраста, ну как я могла проехать мимо беды, в которую попал ребенок? - говорит жительница Култаево Лейла Абдулазимова.

Днем в четверг, 16 февраля, 28-летняя риэлтор из Култаево спасла из ледяного пруда тонущего первоклассника.

- Я ехала мимо этого места на такси, - рассказала «Комсомольской правде» женщина. - На мостике через пруд заметила девочку, которая стояла и смотрела вниз. Я еще подумала, может быть, она уронила свой рюкзак?

Дорога шла метрах в пяти от мостика, и пассажирка попросила водителя остановить авто, чтобы понять, что происходит. Из-за сугроба поверхность пруда не было видно, но, когда Лейла только открыла дверь, стало ясно что в проруби далеко не рюкзак.

Испуганный детский крик тонущего в ледяной воде ребенка пробирал до самого сердца.

- В этом месте пруд соединяется с речкой, и течение здесь большое, - объясняет спасительница. – Мы побежали к берегу, и я спросила мужчину, сколько он весит. Так как водитель был тяжелее меня, я попросила его держать и страховать меня, а сама поползла по льду к проруби. Потом схватила и постепенно начала вытаскивать мальчика. Нет, страха никакого не было, было только одно хладнокровие и мысль, что мне надо спасти ребенка. Когда наконец-то это удалось сделать, я испытала огромное облегчение и поняла, что все самое страшное наконец-то позади.

У спасенного мальчишки зуб на зуб не попадал, но на вопрос Лейлы он все-таки смог ответить, где живет. Немедля ни минуты женщина посадила его в такси и повезла домой.

Папа, которому уже позвонили, встречал сына возле дома. Так как мальчишка был весь сырой и продрогший, единственное, что успел сказать спасительнице отец ребенка – это слово «спасибо». И это объяснимо, ведь разговаривать в тот момент было абсолютно некогда.

Зато вечером в соцсетях родители мальчика от всей души поблагодарили Лейлу за спасение своего сына.

Лейла Абдулазимова говорит, что сама воспитывает сына, и никогда не проехала бы мимо ребенка, попавшего в беду. Фото: личный архив.

- Сын – первоклассник, он в этот момент шел из школы, - рассказала «КП» мама ребенка. – Спрашивала, зачем он пошел на лед - молчит. Но главное, все обошлось! Он даже не успел замерзнуть и простудиться. Мы очень благодарны Лейле за спасение нашего сына и обязательно встретимся с ней и поблагодарим ее.

Сама же спасительница говорит, что очень рада, что ее детская мечта - спасать людей - наконец-то осуществилась! Она в детстве хотела стать спасателем, но правда, когда выросла, стала риэлтором и теперь занимается недвижимостью.

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