В Перми увеличат количество газетных киосков

Киоски дают возможность купить любимую газету просто во время прогулки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Всегда покупала «Комсомолку» в киоске на улице Советской Армии, меня киоскер уже знала и оставляла газету, а недавно его убрали, - позвонила в редакцию пермячка Марина.

- В центре города не могла ни одного киоска с прессой найти, - пожаловалась другая наша читательница.

Постепенно с пермских улиц начали исчезать павильончики, где торговали не только газетами и журналами, но и разной мелочевкой. Теперь пермякам не удается купить любимую газету по дороге с работы или просто во время прогулки – надо специально заходить в магазины торговых сетей.

Ситуацией заинтересовалось Пермское УФАС России. Антимонопольная служба пришла к выводу, что в Перми катастрофическая нехватка газетных киосков.

Вместо 125 – всего 97

По нормативам в Пермском крае на каждые 10 тысяч жителей должно быть как минимум 1,2 киоска по продаже печатной продукции. Конечно, данная цифра напоминает пресловутые «полтора землекопа», но в реалиях миллионной Перми это означает, что в городе должно быть 125 киосков, торгующих прессой. На практике же их значительно меньше. Всхеме размещения НТО, разработанной администрацией Перми, под газетные киоски выделено менее ста мест.

- Таким образом, городские власти не обеспечивают население минимальным по нормативу количеством НТО, реализующих печатную продукцию, что является нарушением действующего законодательства. Такое поведение чиновников привело к ограничению в Перми количества НТО, продающих печатную продукцию и, следовательно, к препятствию деятельности участников соответствующего товарного рынка, - пояснил начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов пермского УФАС России Марк Раев.

Пермское УФАС сочло, что администрация Перми этим нарушает Закон о защите конкуренции,и вынесло предупреждение о необходимости внести изменения в схему размещения НТО, чтобы обеспечить население города необходимым количеством газетных киосков.

- Схемой размещения НТО предусмотрены 97 мест размещения киосков по реализации печатной продукции. Ноданный показатель не отражает реального уровня обеспеченности населения Перми газетными киосками, так как еще 20 НТО по продаже печатной продукции размещены на частной территории. Таким образом, показатель обеспеченности составляет около 94 процентов, - прокомментировали в мэрии. - К тому же в схему будут включены еще 14 дополнительных мест размещения киосков по продаже печатной продукции, благодаря чему обеспеченность данным видом НТО составит 104,7 процента.

На вкус и цвет требований нет

Помимо того, что в схеме размещения было недостаточно мест под газетные киоски, с улиц пропала даже часть тех НТО, которые имели право там находиться. Их владельцы снесли киоски, опасаясь попасть под крупные штрафы.

Дело в том, что в Перми были приняты правила благоустройства, согласно которым все киоски и павильоны должны соответствовать типовым нормам по размерам, цвету и материалам. Кроме того, размещать павильоны на придомовых территориях можно было только при наличии во дворах основных элементов благоустройства - детских и спортивных площадок, скамеек, урн, а также паспорта благоустройства.

- В арбитражный суд было подано более 300 исков о приведении существующих НТО в соответствие с требованиями по внешнему виду, - рассказал юрист Дмитрий Оксюта, директор «Эфир-Медиа».- Кое-кто испугался требований и киоски убрал.

Но вначале УФАС отметило, что нельзя применять новые требования по благоустройству и внешнему виду к тем НТО, которые были введены в эксплуатацию ранее принятия этих правил. А на днях Пермский краевой суд приял решение об отмене требования размещать НТО на придомовой территории только при наличии основных элементов благоустройства и паспорта благоустройства. А также о том, что к существующим киоскам и павильонам не должны применяться требования к внешнему виду и размеру – они сохранены только для вновь устанавливаемых НТО.

- Но с моей личной точки зрения, полный отказ от требований к внешнему виду существующих НТО - это перегиб в другую сторону, - говорит Дмитрий Оксюта. - Должен быть разумный переходный период: три или пять лет, за которые предприниматель должен будет заработать денег на обновление внешнего вида и привести киоск в порядок. Иначе старые ободранные киоски будут стоять десятки лет и их нельзя будет вообще трогать.

В городской администрации отметили, что вопрос об обжаловании данного решения Пермского краевого суда будет рассмотрен после анализа его мотивировочной части.