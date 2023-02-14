Павка – наш Терминатор, но все равно скучно!

Фильм по роману Островского снял в 1973 году режиссер Николай Мащенко. Фото: кадр из фильма

Министерство просвещения собирается вернуть в школьную программу роман Николая Островского «Как закалялась сталь». А вместе с ним - «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Русский характер» Алексея Толстого и ряд других книг. Но будет ли понятен роман Островского современным детям? Чтобы проверить это, мы решили провести эксперимент, правда, начали не с книги, а с кино. И показали нескольким старшеклассникам 6-серийный фильм «Как закалялась сталь» с молодым Владимиром Конкиным в главной роли.

Добровольцами стали четыре семьи, в которых школьники решились на просмотр - с родителями и без.

«Вышло бы неплохое аниме»

В Самаре героями нашего эксперимента стали Ольга Новикова и ее дочь, 14-летняя ученица 8-го класса Юля. Ольга призналась:

- Дочку пришлось поуговаривать: она говорила, что название отдает пафосом и пропагандой, одноклассники засмеют, но потом согласилась посмотреть фильм вместе. На первых же кадрах начала фыркать - дескать, мама, я же говорила, что это ерунда какая-то...

По просьбе Юли пришлось перематывать огромные куски с патетическими речами, зато осилить девочке удалось все шесть серий. В итоге Юля оценила мужество героев и их безбашенную решимость. Но осудила излишнюю патетику и то, что герои в борьбе за правду рушат человеческие жизни.

- Все эти месседжи про партию и коммунизм звучат смешно и пахнут нафталином. Неужели кого-то 50 лет назад такое и правда вдохновляло? Из-за этих речей про коммунизм все герои кажутся не слишком настоящими. Как будто живет себе человек, а потом вдруг кто-то нажимает на кнопку, и он превращается в робота, который вещает про партию. Если это убрать, было бы интереснее. Зачем нам вселенная Марвел, если есть Павка Корчагин - просто натуральный супермен-Терминатор. Он и белогвардейцев расстреляет, и узкоколейку построит, и бревна из ледяной воды достанет. Или скорее не Терминатор, а Ли Шень Шунь из аниме «Темнее черного». Вообще из сюжета вышло бы неплохое аниме. Кожаные курточки и буденовки, краш* Павка на лошади с шашкой, мудрый Жухрай, красоточка Тоня с большими глазами, все эти героические приключения. Я бы посмотрела!

«Им вообще заплатили?»

Леонид считает: закалить характер помогут и фильмы про Рокки. К тому же они куда интереснее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще троих добровольцев мы нашли в Перми. Для 17-летнего Леонида просмотр оказался сложным испытанием. Парень сломался после первой же серии.

- Скука смертная! - говорит одиннадцатиклассник. - То ли дело «Форсаж» или «Крестный отец».

Однако стойкость комсомольцев, строящих железную дорогу, парня все-таки впечатлила.

- Но ради чего весь этот героизм? - недоумевает старшеклассник. - Для чего ходить в рваных сапогах, морозить ноги? Потому что какие-то придурки об отоплении не подумали заранее? Вот их и надо было на стройку отправлять. Кстати, я не понял, им вообще заплатили за эту каторжную работу? Нет?! Ну и оно надо им было?

«Одноклассники не выжили бы»

Маме 14-летней Миланы из Перми пришлось потрудиться, чтобы заставить дочку просмотреть кино.

- Я не люблю такие фильмы! Ерунда какая-то, просто набор непонятных людей и событий, - заявила девочка после первой серии.

- У нее никаких впечатлений, она смотрела, как в пустоту, - добавила ее мама. - Сейчас подростки живут в совершенно другом мире. И не понимают, что у главного героя характер, как сталь, закалялся, благодаря трудностям и горестям.

Перед очередной серией мама объясняет сюжет: люди замерзают в городе, комсомольцы строят узкоколейку, то есть жертвуют собой ради выживания города.

Подействовало: Милана смотрит с чуть большим интересом.

- Да, комсомольцы молодцы, что не бросили жителей, - соглашается она. - Мои одноклассники просто не выжили бы в таких условиях. Они все неженки. А Павел - просто краш! Реально красивый.

Но даже ради красавца Павки продолжить просмотр Милана отказалась.

«У него все черное и белое!»

Соня - ровесница Миланы. Девочка добросовестно посмотрела первые три серии. Но удовольствия от фильма не получила. На ее взгляд, действие слишком затянуто.

- Начало скучное, сплошные разговоры о большевизме, - говорит Соня. - А вот когда началось строительство узкоколейки, меня сюжет заинтересовал. Просто страшно: сначала грязь, потом мороз, лед, снег, а люди трудятся, несмотря ни на что. Какая сила воли и железная выдержка! Комсомольцы выглядят настоящими героями и патриотами.

Сам же Павка Корчагин особого впечатления на девочку не произвел.

- Он не очень симпатичный. Я не про внешность - про суть. Он же, кроме черного и белого, ничего не видит. Дружить с таким? Не знаю, наверное, сложно. В обычной жизни с ним, по-моему, даже в кино не сходишь.

В общем, для современных школьников фильм бы пришлось сильно сократить. А учителям после прочтения книги, видимо, придется многое обсуждать с ребятами. Надо ли было уничтожать капиталистов как класс?

Устраивать гонения на священников? Можно ли делить мир на черное и белое? Словом, просто не будет.

*Краш на молодежном сленге - человек, который очень нравится, нередко принося разрушительные переживания.

КСТАТИ

А какого героя ребята сами выбрали бы для школьной программы?

- Боксера Рокки Бальбоа (персонаж серии фильмов «Рокки». - Ред.), - отвечает Леонид. - Он учит идти вперед, держать удар и в итоге побеждать. А не говорить о том, что не смог чего-то добиться из-за других.

- Гарри Поттера, - считает Соня. - Книги про него учат дружбе и тому, что добро всегда побеждает зло. А также тому, что в мире нет абсолютно злых или добрых людей, в каждом зле есть капелька добра и наоборот.

- А я бы включила в программу книгу «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт про четырех сестер, живших в Америке во время гражданской войны, - говорит Милана. - Ведь даже в непростое время они придумывают веселые игры и поддерживают друг друга. Девочки разные, но преодолевают все трудности вместе.

МНЕНИЕ ПЕДАГОГА

«Книга о том, как не сдаваться»

Фаина ИВАНОВА, преподаватель литературы с 30-летним стажем:

- О чем на самом деле роман «Как закалялась сталь»? О том, что значит для человека жизнь, и о том, что надо прожить ее со смыслом. А смысл у каждого свой.

Павел Корчагин решил, что должен жить для людей, даже жертвуя ради этого собой, чтобы следующие поколения жили в радости и счастье. Идея замечательная! Она очень созвучна с нынешним временем. Думаю, ребятам будет понятна эта книга.

Я не против возвращения «Как закалялась сталь» и «Молодой гвардии». Это достойные произведения, и восьмиклассникам лучше читать их, чем «Темные аллеи» Бунина или произведения Куприна о любовных связях...