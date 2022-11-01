Спас жизнь 6-летней девочке: пермского полицейского наградили медалью «За смелость во имя спасения»

Игната Ковалева наградили медалью Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В тот летний вечер, в июле прошого года, старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции в Суксуне Игнат Ковалев был дома. Он красил забор возле своего дома.

Вдруг полицейский услышал детский крик.

- Мама! Мама! - надрывалсь девочка.

Игнат выбежал на улицу и увидел, как разъяренная собака загнала дочь соседей - 6-летнюю малышку - в проулок между домом и надворными постройками и рвала ее зубами. Голова и лицо ребенка были в крови.

Схватив собаку за ошейник, Игнат оттащил ее от девочки. Но пес тут же вцепился зубами в руку полицейского. Превозмогая боль, Игнат Ковалев все тяжестью тела навалился на собаку и прижал ее к земле. Вырвав руку из пасти животного, полицейский связал его тем, что под руку попалось.

В это время из дома выбежал отец девочки. Увидев дочку в крови, он схватил ее на руки, а затем вызвал скорую помощь. Вся голова малышки была покрыта укусами, рваная рана обнаружилась возле глаза, к счастью, сам глаз не пострадал.

Агрессивная собака принадлежала еще одной соседке Игната. Обычно она сидела на цепи, но тут ей удалось сорваться. а хозяев как раз дома не оказалось.

За спасение ребенка майора полиции Игната Ковалева наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения». В канун профессионального праздник награду ему вручил министр МВД Владимир Колокольцев.