Возможно, под Пермью протекает подземная река мертвых Стикс

Даже поздней осенью река Стикс - вполне полноводная. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Возле старого пермского кладбища мирно струится небольшая речка с пугающим названием Стикс.

Справа на горе - старое пермское кладбище. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Именно так называлась в древней мифологии одна из рек подземного царства Аида. Согласно мифам, через нее перевозил души умерших Харон, ее водами клялись боги. В переводе с древнегреческого Стикс – это чудовище.

С виду ничего чудовищного в пермском Стиксе нет. Сейчас часть его забрали в трубу, из которой речка вытекает уже только перед самым впадением в Егошиху. А вот на старых картах ее исток рисуют возле парка Горького, где была Сибирская застава.

План города Перми 1893 года.

Река выходила из-под земли у Сибирской заставы

Уже в то время обращали внимание, что река эта бьет ключом из-под земли, а значит, до выхода на поверхность является подземной. Поэтому ее поначалу так и подписывали - Ключ либо ручей Ключевой. Такое название, например, мы видим на карте Перми 1782 года.

Впрочем, на некоторых планах города присутствует и другое название - Акулька. Акулиной или Ведьмой, между прочим, издавна называли в картах даму пик. В повести Пушкина «Пиковая дама» эта карта зловеще подмигивает главному герою.

На плане Перми 1782 года Стикс называется просто - Ручей. А Егошиха уже на долгое время превратилась в Ягошиху. Некоторые карты 18-го века еще делали "вверх ногами".

Но уже на Геометрическом плане города Перми 1822 года этот ручей приобретает официальное название Стикс. Пермский летописец и краевед Владимир Трапезников связывает это с проникновением образования в среду горожан. «Начитанное в греческой мифологии образованное пермское общество назвало ручей, отделяющий кладбище от города, Стиксом», - пишет он в своей «Летописи города Перми».

На Геометрическом плане Перми 1822 года река уже называется Стикс.

Рядом с тюрьмой, приютом и кладбищами

Основания для того, чтобы проявить свою эрудированность у пермяков были. Река текла по тогдашней границе города вдоль мест не самых обычных. Слева, в городе, располагались городская тюрьма, тюремный сад и больница, нищенский приют, справа, за городской чертой, шли кладбища - старое и новое православные, военное, еврейское, магометанское. Где еще найти место более таинственное?

Вдоль этой речки в старину пролегала граница города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Егошиху назвали в честь Бабы Яги?

Кстати, впадает Стикс в реку Егошиха. Ее название пермяки также долгое время меняли на мистический лад. Раньше ее именовали по названию небольшого поселения на пару дворов Егошиха, которое упоминается еще в переписи Елизарова 1647 года. Краеведы предполагают, что хозяином этих дворов мог быть местный житель Дмитрий Егоша.

Но уже в плане Перми 1782 года река подписана как Ягошиха. И остается таковой долгое время. Лишь после войны ей вернули более благозвучное имя Егошиха.

На плане города Молотова (Перми) 1940 года Егошиха еще называется Ягошихой.

Известно, что в славянской мифологии Бабой Ягой, Ягишной, Ягиней и другими похожими прозвищами называли грозное существо - женщину со змеиным хвостом, которая стерегла вход в подземный мир и провожала души почивших в царство мертвых. А уже затем мифологический персонаж превратился в сказках в злобную старушку-ведьму, умеющую колдовать. Возможно, и Ягошиха - уральский вариант имени злой колдуньи.

Вот такой большой "ключ" выходит из-под земли где-то в центре Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как видим, в названиях обоих рек – Стикс и Ягошиха – может прослеживается некая связь с подземным миром. Что это, совпадение? Или наши предки догадывались, что под Пермью на глубине протекают реки?

В конце концов, город возник на месте медных рудников, руда которых поступала на Егошихинский медеплавильный завод, и кому как не рудокопам было знать, что творится глубоко под землей.

Что там, под землей?

О том, что у нас под ногами имеется что-то еще до конца не исследованное, говорили и пермские строители. Например, об этом рассказывал в свое время журналистам почетный строитель России Алексей Коровников, который руководил возведением Дома Советов – нынешнего здания Законодательного собрания перед эспланадой. По его рассказам, бетонные сваи, которые стали забивать для фундамента, неожиданно начали уходить под собственным весом под землю, словно там была пустота.

Иногда Стикс хмурится и покрывается рябью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также еще в советское время, по рассказам старожилов, внезапно из-под земли забил целый фонтан возле дома на Комсомольском проспекте, где был магазин «Радиотовары». Будто бы его с трудом удалось замуровать с помощью бетона.

Не стоит тревожить подземный мир

На Заводе Шпагина до сих пор висит табличка с указателем, которая гласит, что до этой отметки - в 2 метра с лишним - доходила вода во время февральского потопа 1990 года. Тогда из-за засорившейся трубы под Северной дамбой стала подниматься уровень воды в Егошихе.

Вода при затоплении Завода Шпагина доходила до уровня в 2 метра 10 сантиметров.

Засор решили прочистить с помощью направленного взрыва. Под воду спустились водолазы и установили заряд. Но сразу после того, как его взорвали, Егошихинский лог стал стремительно заполняться - гораздо быстрей, чем до этого.

Специалисты поняли, что взрыв не прочистил трубу. А также предположили, что из-за взрывной волны могла проснуться подземная река Стикс. Уж больно быстро прибывала вода. Она дошла почти до самого верха дамбы, и грозила ее размыть.

Завод Шпагина (тогда Ремпутьмаш) затопило зимой 1990 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тогда пришлось рискнуть - было принято решение заложить в трубу гораздо больший объем взрывчатки. Это сработало. Водоток прочистился. Но прорвавшаяся вода хлынула в сторону Камы волной высотой в несколько метров. Она затопила Завод Шпагина и мебельную фабрику, а также размыла железнодорожные пути Горнозаводской ветки. К счастью, на ней в тот момент не оказалось поездов.

Как видим, с подземным миром нужно обращаться осторожно. Иначе он, чего доброго, может тем, кто его потревожил, и отомстить.