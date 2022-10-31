К 300-летию Перми ПЦБК разместит в городе контейнеры для раздельного сбора макулатуры

В Перми уже появились 184 бокса для отходов бумаги и картона. Фото: ПЦБК.

- Все новое – всегда непривычное, но эта инициатива сделает наш город чище и комфортнее для жизни, - говорит член правления ТСЖ «Уинская, 33» Нина Соловьева. – Люди привыкнут и с удовольствием будут пользоваться.

184 контейнера уже работает

Пермская целлюлозно-бумажная компания - крупнейший в России переработчик макулатуры - организовала акцию по установке контейнеров для раздельного сбора вторсырья. На придомовых территориях и в частном секторе Перми уже появились 184 бокса для отходов бумаги и картона. А в 2023 году их количество вырастет до 300 – это подарок компании к 300-летнему юбилею города.

Железные боксы, куда местные жители складывают бумажные отходы, появляются во всех районах Перми. Фото: ПЦБК.

- Снизить объемы захоронения отходов - одна из главных целей нацпроекта «Экология», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным, - объясняют в ПЦБК. - В Прикамье краевое правительство совместно с бизнес-сообществом создают необходимую инфраструктуру для раздельного сбора ТКО: строятся мусоросортировочные и перерабатывающие комплексы, появляются отдельные контейнеры для сбора вторсырья, в Перми открылся первый экопункт, куда жители за вознаграждение могут сдать вторичные материальные ресурсы, в том числе - макулатуру.

«Экодесант» работает 5 лет

ПЦБК перерабатывает бумагу и картон в Пермском крае и входит в ТОП-10 крупнейших переработчиков макулатуры в России, реализуя принципы экономики замкнутого цикла. Предприятие перерабатывает 300 тысяч тонн вторсырья в год, выпуская новую продукцию – гофроупаковку.

ПЦБК – инициатор проектов по популяризации экокультуры среди жителей региона. Один из них – «Экодесант», реализация которого началась еще пять лет назад. Компания устанавливает экобоксы в офисах и уличные контейнеры для сбора макулатуры рядом с жилыми домами.

Раздельный сбор отходов, пригодных к переработке, сохраняет окружающую среду. Фото: ПЦБК.

На сегодня количество участников проекта «Экодесант» - более 600 организаций, а за пять лет в Прикамье собрано более 320 тонн макулатуры.

- Из 300 запланированных контейнеров - больше половины уличных контейнеров уже установлены, экватор давно пройден, - сообщили в компании. – Железные боксы, куда местные жители складывают бумажные отходы, появляются во всех районах Перми.

В том числе - двор домов по улице Уинской, 33, 35 (это Мотовилихинский район Перми).

- Контейнер нам установили еще в начале года, и жители им активно пользуются, - рассказывает Нина Соловьева. – На придомовой территории сразу стало больше порядка. Раздельный сбор отходов, пригодных к переработке, сохраняет окружающую среду. А чистая экология - это наше здоровье и здоровье будущих поколений. Здорово, что нам создают условия для сортировки макулатуры, пластика, стекла, и наши пермские предприятия выпускают из вторсырья новую продукцию.

Управление отходами – это управление ресурсами

Эксперты отмечают, что переработка вторичного сырья – один из самых стратегических вопросов в сфере защиты экологических интересов страны.

- Вы только представьте, что полигоны на территории России занимают на сегодня площадь современной Швейцарии, - говорит коммерческий директор «ПЦБК, руководитель проекта «Экодесант» Игорь Синицын. – Если мы здесь и сейчас не будем принимать конкретные меры по улучшению экологической ситуации, то скоро это будет территория Франции. Все ресурсы, которые мы используем в промышленности – углеводороды, земельные ископаемые, они как таковые конечны. А мы используем возобновляемые ресурсы.

ПЦБК – инициатор проектов по популяризации экокультуры среди жителей региона.

Как объясняют в компании, управление отходами – это управление ресурсами.

- Бизнес, ритейл, крупные предприятия уже научились ими управлять, - объясняет Игорь Синицын. - Сейчас важнейшая задача – работа с населением, поэтому «ПЦБК» занимается экопросвещением. Территория присутствия «Экодесанта» - от Москвы до Забайкалья, в проекте принимают участие 13 регионов России. За пять лет наработаны серьезные практики, с которыми мы делимся со всеми, кто готов заниматься раздельным сбором отходов.

Присоединиться к проекту можно, позвонив по телефону координатору 8-912-49-42-477.

ВАЖНО

«ПЦБК» – одна из крупнейших в целлюлозно-бумажной отрасли России вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции.

На сегодняшний день компания входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в стране. По итогам 2021 года, объем уплаченных налогов составил почти 3,5 млрд руб., а объем выручки вырос в два раза – до 17 млрд руб. В текущем году планируемая выручка – 18,5 млрд руб.