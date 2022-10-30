Избавляет от болезней и дарует счастье в доме

Образ Богородицы - один из известных и почитаемых в России.

Казанская икона Божией Матери - один из известных и почитаемых в России образов Богородицы. Есть она в большинстве православных храмов, ею благословляют на семейную жизнь молодых.

День Казанской иконы Божией Матери празднуется два раза в год. В середине лета и осенью - 4 ноября. В этот день церковь чтит память иконы в знак благодарности за изгнание с русской земли поляков. Это торжество совпадает с государственным праздником - Днем народного единства.

История Казанской иконы Пресвятой Богородицы начинается в XVI веке. Ее явление произошло 21 июля 1579 года. В Казани тогда бушевал пожар, который уничтожил часть города.

После этого бедствия Богородица явилась во сне девятилетней Марфе - дочери купца Онучина - и поведала ей о своей иконе, зарытой под развалинами сгоревшего дома. Сначала взрослые отказывались верить девочке, но Богородица являлась ей трижды и указывала место, где спрятан святой лик. В итоге мать Марфы согласилась сходить с ней на пепелище. И они действительно нашли икону - никак не пострадавшую от огня!

Образ с почестями перенесли в храм Николы Тульского, а затем - в Благовещенский собор. А на месте явления иконы вскоре был воздвигнут женский монастырь, причем первыми его насельницами стали Марфа и ее мать.

В 1904 году Россию потрясло известие о краже чудотворной иконы из Казанского Богородицкого монастыря. Похитители вскоре были арестованы, но икону так и не нашли. Она была утеряна навсегда.

В храмах России есть множество списков Казанской иконы Божией Матери, которые тоже прославились чудесами исцелений и милости к людям. А мы расскажем, в каких городах Приволжья можно поклониться самым почитаемым образам Богородицы.

ТАТАРСТАН

На рубеже XX—XXI веков Казанской епархии был возвращен один из храмов бывшего Казанско-Богородицкого монастыря - церковь в честь Воздвижения Креста Господня.

А в 2005 году, в год 450-летия основания Казанский Епархии, возрождающуюся обитель посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, где передал Казанской епархии чудотворный «Ватиканский» список Казанской иконы Божией Матери.

Это стало одним из главных чудес нового времени. Чудотворная икона совершила «кругосветное путешествие» и вернулась домой. Из России в Европу ее вывезли в 20-х годах прошлого века. За границей икона переходила из рук в руки коммерсантам, которые мало смыслили в иконописи, их больше интересовал драгоценный оклад. Они изымали и продавали отдельные камни из ризы, но существенных утрат, к счастью, не произошло.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Икона Казанской Божией Матери есть большинстве православных храмов.

В Пермском крае чудотворная Казанская икона Божией Матери хранится в Верхнечусовской Казанской Трифонове женской пустыни. В конце XVIII века местные крестьяне нашли ее в лесном ручье. Народное предание гласит, что икону трижды приносили в храм, но каждый раз, на следующее утро, странным образом ее находили в источнике. Образ чудом сохранился во время революций.

Образ Казанской иконы Божией Матери украшен уральскими самоцветами. Часовня на месте явления иконы восстановлена, и тоже является местом паломничества. Святая вода источника дарует верующим исцеление от душевных и телесных недугов. В монастырь можно приехать помолиться и потрудиться на срок от одного дня до недели. Расстояние от Перми до деревни Красная Горка примерно 80 километров.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тяжелый для России 1917 год был отмечен множеством чудес: православным явились сразу несколько чудотворных святынь. Одна из них - икона Пречистой, которую именуют Избавительница от бед Ташлинская. И это один из множества списков чудотворной святыни.

История обретения иконы удивительна: рабе Божией Екатерине трижды являлась во сне Матерь Божия. Пречистая повелевала найти Ее образ, указывая, что находится он на дне оврага. После третьего сна Екатерина с подругами направилась к оврагу и даже потеряла сознание, когда увидела Ангелов, несших икону Богоматери.

Местные крестьяне начали копать здесь землю и на глубине аршина нашли икону Богородицы. Она была маленькая и лежала ликом вверх. Когда ее подняли, из земли сразу забил родник. И это было только начало чудес, ведь многие верующие после обретения иконы начали исцеляться.

Однако в 1925 году коммунисты закрыли храм, где пребывала икона. Долгие годы святыню хранила у себя в доме жительница Ташлы Евдокия Андрина. После Великой Отечественной войны храм открыли, а в 1960 году туда вернулась и икона.

Поклониться иконе Избавительница от бед Ташлинская можно в храме села Ташла, который находится в Ставропольском районе, в 120 км от Самары.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В селе Верхняя Платовка Новосергиевского района есть старый храм Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь много старинных икон, и самая почитаемая и любимая паломниками - образ Пресвятой Богородицы «Достойно есть».

Эта икона была написана на Афоне больше ста лет назад, а потом была привезена в Платовку. Образ без оклада, но сохранился идеально. Уникально и само письмо - Богородица написана в нехарактерных голубом, розовом, салатовом оттенках.

Сам храм знаменит тем, что был открыт одним из первых в области после гонений 1930-х годов. Тогда священник поехал по окрестным селам собирать иконы. Бабушки, которые сохранили их от властей, с удовольствием жертвовали святыни в церковь. Было время, когда все стены - от самого пола до потолка были уставлены старинными иконами. Потом их развезли по другим храмам.

В храмах России есть множество списков Казанской иконы Божией Матери.

В Платовке есть скит от Свято-Никольского женского монастыря. В нем живут монахини, несколько послушниц, здесь можно остановиться паломникам. Расстояние от Оренбурга до Платовки примерно 90 километров.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Множество чудес на Уфимской земле явил образ Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Икона помогала исцелять больных, прекращать засухи и избавляла от колдовских чар.

Обретение чудотворной Богородско-Уфимской иконы Божией Матери относится к началу XVII века. В те времена на территории современной Башкирии образовывались первые православные поселения.

Явилась она крестьянину Стефану, которого по ложному доносу приговорили к побитию розгами. Не в состоянии перенести позор, он решил пойти в лес и покончить жизнь самоубийством, но был остановлен женским голосом, сказавшим: «Куда ты идешь? Воротись и скажи священнику и народу, чтобы взяли меня отсюда, ибо я спасу ваше село».

Стефан испугался и убежал домой. Трижды потом он ходил в лес и трижды слышал те же самые слова. На третий раз Стефан осмотрелся и увидел над собой в воздухе сияющую икону Божией Матери. Он побежал домой и рассказал об этом жителям.

Люди догадались, что к ним пожаловала сама Богородица. Они взяли в церкви иконы и крестным ходом пошли в лес. Но, несмотря на молитвы, святая икона никому не давалась в руки. И только когда додумались обратиться к Стефану, образ Богородицы сошел к нему на руки, давая понять, что он невиновен. В честь такого чудесного события село переименовали потом в Богородское.

Чудотворная Богородско-Уфимская икона Божией Матери является копией Казанской, только более темных тонов и всегда почиталась как Покровительница и Заступница Уфы и всего Уфимского края.

В 1990 году в бывшем селе Богородском (ныне это Калининский район Уфы) началось восстановление бывшего храма. Возрожден здесь и целебный источник - Богородский родник.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Образ Пресвятой Богородицы является главной святыней Спасского кафедрального собора Пензы. Он был подарен Пензе царем Алексеем Михайловичем на основание города. Эта Казанская икона Божией Матери прославилась в 1717 году, когда спасла город от опустошительного нашествия кочевников.

В те годы на Россию совершала разорительные набеги ногайская орда. После неудачного штурма кочевники взяли Пензу в осаду. Крепость не смогла выдержать долгой блокады, и жители собрались в Спасский кафедральный собор на бдение, которое длилось всю ночь.

А на утро люди вознесли на крепостную стену Казанскую икону Богородицы. Когда ногайцы опять пошли на приступ, лик потемнел, и святая икона отвернулась от врагов. В стане неприятеля произошло смятение, и он бежал.

До 1923 года Казанская икона хранилась в Спасском кафедральном соборе. Перед ней молились все императоры, посещавшие Пензу, все пензенские архипастыри и несколько поколений горожан. После закрытия храма образ несколько раз передавали из храма в храм, но в итоге вернули прихожанам.

В последние годы, пока Спасский собор восстанавливали, икона хранилась в Митрофановской церкви. Этим летом прошел крестный ход, во время которого икону вернули в собор на постоянное место пребывания.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Икона Пресвятой Богородицы «Умиление» (Серафимо-Дивеевская) была келейным образом преподобного Серафима Саровского. Он помазывал больных елеем от лампады, горевшей перед иконой, и те получали исцеление. Перед этой иконой сам преподобный и отошел к Господу. Другое название этой иконы - «Всех Радостей Радость», так часто называл образ и сам преподобный Серафим.

В 1927 году Дивеевский монастырь, где находился оригинал иконы, был закрыт, но святой образ тайно удалось вывезти. В течение десятилетий его хранили благочестивые люди.

В 1991 года икону передали патриарху Алексию II, и сейчас она находится в Патриаршей резиденции. А в Дивеево сейчас хранится список с нее, сделанный в начале 20 века.

Еще одна «Казанская» икона в Дивеево имеет свою интересную историю: в селе есть святой источник «Казанский» в честь иконы Богородицы. Над родником стояла часовня, в которой служили молебны. В 1939 году часовню сломали. Но однажды случилось чудо: из-подо льда замерзшего источника местный житель поднял Казанскую икону древнего письма.

В советское время образ Богородицы хранила схимонахиня Доминика, а когда Серафимо-Дивеевский монастырь вновь открылся, схимонахиня передала Казанскую икону в дар обители, где она пребывает и поныне.

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