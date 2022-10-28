Малыш с больным сердечком просит о помощи неравнодушных пермяков

За лето малыш подрос, набрал вес и окреп, ему необходим второй этап операции по коррекции порока сердца. Фото: фонд «Дедморозим».

Семимесячному малышу с больным сердечком вновь нужна помощь неравнодушных пермяков. О маленьком Хамрозбеке Абдурахмонове «Комсомолка» писала этой весной. Новорожденному малышу срочно требовалась операция на сердце, и за неделю пермяки собрали ему необходимые полмиллиона рублей.

Прооперировать малыша за счет бюджетных средств возможности не было, так как родители мальчика не имели российского гражданства.

Родители маленького Хамрозбека поженились четыре года назад и всегда мечтали о большой семье. Долгое время завести детей у них не получалось, поэтому новость о том, что вскоре у них появится малыш, стала для будущих родителей долгожданным чудом.

Беременность протекала нормально, будущая мамочка регулярно наблюдалась у врачей, только сынок поторопился и появился на свет раньше положенного срока.

Больше месяца новорожденный малыш провел в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Почти сразу врачи обнаружили у него врожденный порок сердца, ему требовалась операция, но оплатить ее самостоятельно родители были не в силах.

Вскоре после рождения малыш перенес сложную операцию. Фото: фонд «Дедморозим».

Это помогли сделать сотни неравнодушных пермяков, которые с каждым пожертвованием отправляли слова поддержки семье: «На здоровье маленькой крохи», «Для сердечка Хамрозбека», «Каждый имеет право на жизнь и лечение, несмотря на гражданство».

После спасительной операции Хамрозбек и мама вернулись домой. Папа мальчика впервые смог взять на руки сына и познакомиться с ним.

За лето малыш подрос, набрал вес и окреп. Сейчас ему семь месяцев, и мальчику необходим второй этап операции по коррекции порока сердца. И у Хамрозбека нет времени ждать, пока решится вопрос с оформлением документов.

- Родители мальчика в дальнейшем планируют остаться в Перми и оформляют документы для получения российского гражданства, - объяснили в благотворительном фонде «Дедморозим». – Наши специалисты по социально-правовой работе помогают им в этом, но процесс этот небыстрый. К тому же квот на получение гражданства в этом году уже не было, но мы постоянно следим за ситуацией и помогаем им с оформлением документов.

После того, как мама и папа Хамрозбека станут гражданами России, вся необходимая медицинская помощь для малыша станет бесплатной. А пока семье необходима помощь, ведь ни друзей, ни родных, которые могли бы им помочь, у родителей в Перми нет.

На повторную операцию мальчику осталось собрать 955 тысяч рублей. Чудо может случиться, если семью поддержит как можно больше неравнодушных людей. Оказать посильную помощь малышу с больным сердечком можно здесь.

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