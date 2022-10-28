В бюджет Перми внесли изменения

Программы по строительству детских и спортивных площадок будут продлены до 2025 года. Фото: архив "КП"

Администрация Перми предложила перераспределить бюджетные расходы этого года. 17 миллионов, предназначенные ранее на обслуживание муниципального долга, планируется направить на устройство ледовых городков в районах, увеличение финансирования спортивных школ, содержание остановочных пунктов и приобретение кормов для собак из муниципальных приютов.

Депутаты Пермской городской Думы утвердили изменения в бюджет города.

- В конце года нужно максимально сделать все, что позволяет бюджет, поэтому мы добавляем средства на ремонт остановочных комплексов, на то, чтобы многодетным семьям взамен земельных участков предоставить деньги, на ремонт общественных центров, немного на ледовые городки в районах города. Также думаю, что наше решение о покупке корма для безнадзорных животных - правильное, хотя мы все-таки советуем администрации учитывать то, что это полномочия, переданные из края, мы хотим решать такие вопросы на паритетных началах, - прокомментировала первый заместитель председателя Пермской городской Думы, председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник.

Депутаты поддержали въездной туризм

Депутаты поддержали расходные обязательства для стимулирования въездного туризма. В частности, было предложено выделить средства на аренду помещений для участия Перми во Всероссийских туристических форумах и выставках, проведение презентаций для продвижения туристического потенциала города.

- Мы добровольно взяли на себя обязательство поддержать развитие туризма. Город приближается к своему 300-летию, и у нас появляется много событий и мероприятий, которые могут быть интересны жителям всей страны, - отметил председатель комитета Пермской городской Думы по экономическому развитию, депутат Арсен Болквадзе. - Соответственно, город должен представить себя на российских площадках. С каждым годом в Пермь приезжает все больше туристов, у нас появляются интересные туристические маршруты. А значит, надо создавать места для размещения туристов, для общепита. И это, опять же, средства, которые заработает наш малый бизнес, то есть жители нашего города. Мы надеемся, что при подготовке к юбилею города мы выйдем на новый уровень внутреннего туризма, увеличим количество гостей, которые приезжают в Пермь. У нас есть, что предложить гостям.

Депутат Алексей Овчинников обратил внимание на то, что для развития туризма важно также совершенствовать инфраструктуру.

- В центре Перми не хватает мест для парковки туристических автобусов, - отметил он.

Благоустройство дворов будет продолжено

Расходные обязательства города по благоустройству дворов и оборудованию в них детских и спортивных площадок будут продлены до 2025 года.

- Так называемые депутатские программы благоустройства в округах очень востребованы. За счет этих средств ремонтируем дворы, устанавливаем детское игровое и спортивное оборудование. В новом бюджете на каждый год будет запланировано порядка ста миллионов на благоустройство придомовых территорий, - отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Депутат Олег Бурдин отметил, что дом может принять участие в программе по благоустройству лишь один раз, однако сейчас раз в пять лет необходимо проводить экспертизу детских площадок, а в случае признания объекта не пригодным для использования - убирать его. В связи с этим, депутат предложил скорректировать правила программы.