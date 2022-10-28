«Не толкайте меня в политические деятели» В Перми впервые представили неизвестные ранее письма Солженицына

На выставке представлены документы личного фонда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Вы меня просто изумляете: как это Вы решили распорядиться моей судьбой, даже меня о том не спрося: рассылаете какие-то воззвания обо мне, указываете, с чего начинать печатание моих произведений (тогда как я сам на два года, по крайней мере, остановил печатание моей публицистики в СССР) - и даже требуете предоставить мне трибуну в Верховном Совете СССР - откуда Вы взяли, что я хотел бы там выступить?

Все это крайне неуместно, нетактично, непозволительно - прошу Вас прекратить всякие действия в этом направлении. ... Не подталкивайте этого хода событий и не толкайте меня в политические деятели».

Это письмо Александр Солженицын в марте 1990 года направил историку и публицисту Владиславу Краснову. Тот предвидел, что Советский Союз в скором времени распадется, и предлагал Солженицыну создать российское правительство народного единства. Но получил резкий ответ от писателя.

Рукописное письмо Александра Солженицына, адресованное Владиславу Краснову. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Письмо, являющееся уникальным историческим документом, было представлено на выставке, организованной музеем-заповедником «Пермь-36», где были продемонстрированы новые экспонаты. Они поступили в музей из личного фонда Владислава Краснова.

Михаил Нечаев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Владислав Краснов родился в Перми, - рассказал Михаил Нечаев, главный научный сотрудник музея «Пермь-36». - Он окончил исторический факультет МГУ, работал на Гостелерадио, а в 1962 году, получив командировку в Швецию, стал невозвращенцем. Он жил и работал в Швеции, США, Японии. А в 1990-х годах вернулся на Родину.

Владислав Краснов с королем Швеции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В декабре прошлого года сотрудники музея «Пермь-36» получили в дар от Владислава Краснова его архив, включающий много редких уникальных документов. И весь его личный фонд - более 20 тысяч документов - перевезли в «Пермь-36». Впервые самые интересные из них показали публике.

- Чем интересен личный фонд Владислава Краснова? Прежде всего, тем, что в нем представлена переписка с известными людьми, - говорит Михаил Нечаев. - Наиболее уникальными являются письма Солженицына, которых сохранилось 15. Они датированы разными годами: от 70-х до 90-х.

Еще один любопытный документ - автограф Булата Окуджавы.

- Владислав Краснов в США был послом российской культуры. Он делал доклады о творчестве Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы. На одной из его лекций в 1979 году был сам Окуджава. И когда Краснов попросил его об автографе, на тексте этого доклада Булат Шалвович написал «Утверждаю» и расписался, - рассказал Михаил Нечаев.

Также на выставке представлена икона работы неизвестного художника, подаренная в свое время Владиславу Краснову. На ней изображение четверых мучеников: первых русских святых Бориса и Глеба и последних российских императоров Николая II и Михаила Романова.

Икона, подаренная Владиславу Краснову Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подарок объясняется тем, что Владислав Краснов много сделал для увековечения памяти Михаила Романова, расстрелянного в Перми в 1918 году. Он стал одним из организаторов первых «Романовских чтений» в Прикамье.

Владислав Краснов рассчитывал остаться на Родине до конца жизни. Но две недели назад 85-летний профессор был вынужден вернуться в США. Дело в том, что основным источником его дохода была пенсия, назначенная ему в Америке. И хотя эти деньги ему продолжали начислять, получить их из-за американских санкций профессор не мог. И больному, почти ослепшему Владиславу Краснову пришлось вновь покинуть Россию.