В Перми 35-летний майор на больничном задержал беглого насильника

Павел Митюкляев, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела розыска ГУФСИН по Пермскому краю, майор внутренней службы. Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

Перед тем, как лечь в Пермскую краевую стоматологическую больницу на плановую операцию, майор внутренней службы, сотрудник ГУФСИН Павел Митюкляев просматривал старые разыскные дела. Вглядывался в лица бегунов, долгое время скрывающихся от наказания. Внимание привлекло дело 25-летнего Рустама А. В 2018 году его судили за изнасилование с избиением девушки, а еще он вступал в половую связь с юной особой, не достигшей 16 –летнего возраста.

Суд назначил насильнику за тяжкое преступление наказание, не связанное с лишением свободы и приговорил к ограничению в свободе. Это означало, что осужденный должен был регулярно приходить отмечаться в специализированный орган, т.е., находиться под надзором. И первый год парень не нарушал режим, но потом пустился в бега. Родители и родственники скрывали свое чадо. Осужденный менял места дислокации, на съемных квартирах жил не больше недели. И так с 2019, т.е. три года, человек значился в розыске.

18 августа 2022 года Павла Митюкляева прооперировали. Утром 19 числа лечащий врач отправил пациента сделать рентгеновский снимок в соседнее здание. Когда майор возвращался к себе в палату в хирургический корпус, внимание привлек прохожий. 35 – летний оперативник имеет большой стаж работы в уголовном розыске в полиции, сейчас служит в ГУФСИН Пермского края в отделе розыска, привычка у сыщика – вглядываться в лица людей. И этот самый парень на улице очень напомнил сыщику кого – то. Павел узнал в незнакомце того самого бегающего насильника, только в розыске на фото субъект – брюнет с парой татуировок на лице, а сейчас он блондин с большим количеством тату на лице и шее. Очевидно, разукрасил себя преступник, дабы легче было скрываться от органов.

И каково же было удивление Рустама, когда к нему подошел мужик с перебинтованным лицом и сказал: «Здорово!».

Жулик пытался дернуться, но через пять минут был доставлен в комнату охраны хирургического корпуса, куда прибыл наряд полиции.

Позднее Павел Митюкляев вспоминал, что останавливать или нет опасного человека у него не было никаких сомнений. Такого шанса могло больше не быть. Единственная мысль, которая крутилась в голове, куда девать рентгеновский снимок? Засунул за пазуху и направился к преступнику.

Детектив происходил на глазах изумленных сотрудника охраны и вахтерши больницы. Женщина кругами ходила вокруг Павла и с восхищением причитала: «Товарищ майор!». На что Паша отвечал: «Это просто работа».

Лечащий врач, потерявший пациента на целых два часа вместо пяти минут, хотел влепить Митюкляеву нарушение режима, но героя простили. На адреналине, как рассказывал Павел, полдня даже ничего не болело.

За годы службы за плечами старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела розыска ГУФСИН по Пермскому краю Павла Павловича Митюкляева ни одно уже задержание преступника.

«Привык, раз уж надел погоны, даже по гражданке, в любой ситуации – сотрудник» - слова майора.

Ну, а насильник добегался! Ему заменили наказание, не связанное с лишением свободы, на реальный срок.

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