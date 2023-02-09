В Пермском крае после похода в баню мужчина застрелил друга

Мужчина застрелил товарища и сбежал.
Фото: Василий Вахрин
В Березниках в ночь на 7 февраля произошло убийство. Мужчина убил своего друга после похода в баню. Подробности происшествия рассказал следователь Губахинского межрайонного отдела СКР по Пермскому краю Антон Галиулин.
Вечером 6 февраля товарищи решили пойти в баню, парились, отдыхали и выпивали, но во время разговора между ними вдруг вспыхнула ссора. Мужчины на этом посиделки закончили и разошлись в разные стороны. Один из них пришел к себе домой, взял пистолет и направился к дому друга, с которым недавно поссорился.
Они встретились на улице, 41-летний мужчина достал пистолет, выстрелил и убежал. 37-летнему пострадавшему вызвали «скорую», но травма оказалась смертельной, он скончался на месте.
Правоохранители занялись розыском подозреваемого, он был найден и задержан.
- Возбуждено головное дело по статье «Убийство», выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается, - сообщил следователь Антон Галиулин.
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