«Ты будешь всегда в моем сердце»: Молодая пермячка, у которой отказали почки при родах, умерла в реанимации

У Яны Треногих остались две маленькие дочки. Фото: социальные сети.

У Яны и Сергея Треногих подрастала четырехлетняя дочка Милана. Молодые родители ожидали рождения второй малышки – женщина была на седьмом месяце беременности. И все это время она страдала от скачков давления, которое врачи лечили, как могли.

Когда у молодой мамы пришли плохие анализы, ее экстренно направили в перинатальный центр. Там Яне провели кесарево сечение, во время которого у молодой мамы отказали почки и была большая кровопотеря. Все это произошло в начале января.

Через месяц, в первых числах февраля, пермские СМИ и паблики облетела новость, что 26-летней Яне Треногих срочно требуется кровь 1 и 2 группы с положительным резус-фактором. Молодая женщина была в реанимации, в тяжелом состоянии, но продолжала бороться за жизнь. А за больничными стенами о ней молились все, кто знал и любил ее, а также те, кто впервые узнал о ней из постов в социальных сетях и на информационных сайтах.

8 февраля Пермь облетела новая весть, черная, глухая – Яночка умерла, не приходя в сознание.

- Мне сегодня утром сказали в больнице, что Яна умирает, - рассказал «Комсомолке» супруг молодой женщины Сергей Треногих. Его голос глухой, безжизненный. А на заднем фоне слышится нежный и звонкий голосок старшей дочки Миланы.

Почему Яна не смогла выйти из тяжелого состояния, мужчине пока не сказали: покажет только вскрытие, которое проведут в ближайшее время. На своей стене ВКонтакте вечером 8 февраля он опубликовал фото любимой супруги со словами: «Вечная память ты будешь всегда в моем сердце. Мы тебя не забудем».

- Сергей, как вы справляетесь с дочками? Вам кто-нибудь помогает?

- Вика пока еще в перинатальном центре. Ее хотели сегодня выписать, но решили еще оставить – там что-то с анализами. Милане четыре года – с ней я справляюсь сам, ну и бабушки помогают.

Малышка Виктория родилась весом чуть больше двух килограммов. На следующей неделе ее выпишут домой, к папе и сестренке. Малышке нужны подгузники, специальная детская смесь для недоношенных детей, средства гигиены. Все, кто хочет поддержать молодого отца в трудной ситуации, могут перечислять денежные средства по телефону: 8-919-45-777-41 Сергей Геннадьевич Т. (Тинькофф или Открытие).

Редакция «Комсомолки» выражает глубокое соболезнование родным и близким Яны Треногих в связи с невосполнимой утратой.