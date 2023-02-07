В Перми школьник-боксер жестко избил сверстника из-за долга в сто рублей

У мальчика множественные синяки и кровоизлияние глаза. Фото: vk.com/chp_dtp_perm

В минувшее воскресенье, 5 февраля, в микрорайоне Гайва произошла драка между двумя подростками. 12-летние парни схлестнулись во дворе дома по улице Вильямса, 20/2. На следующий день мама избитого ребенка опубликовала видео драки, где просила откликнуться свидетелей.

«Бил сына воспитанник секции бокса «Фаворит».У ребенка кровоизлияние в глазу и вся голова синяя. Огромная просьба если кто-то стал свидетелем данного происшествия обратиться по телефону 89824475792», - написала мама избитого.

Женщина рассказала «КП», что парни учатся в одной школе, но в разных корпусах, они знакомы и общались друг с другом, а конфликт произошел из-за пустяка.

- Мальчик был должен сыну 100 рублей, он попросил его вернуть деньги, но тот сказал, что позже, а потом позвонил сыну и назначил встречу. Когда он пришел, тот сказал, что денег не будет и ударил его первым, - рассказывает мама пострадавшего.

После произошедшего женщина позвонила тренеру зачинщика драки и рассказала о случившемся, но тот ответил: «Если боксера бьют, он должен защищаться».

Родители спортсмена, по словам матери, настроены агрессивно.

- Они приходили к нам выяснять отношения: мама, бабушка, сестра, потом брат звонил, говорит: «Зачем парню портить жизнь?» Я, честно говоря, опасаюсь теперь их. Сегодня мы прошли судмедэкспертизу, на руки мне не дали документы, они будут направлены в полицию, я написала заявление, потому что сын серьезно пострадал. У него проблемы со зрением и окулист никаких прогнозов не дает.

В ГУМВД по Пермскому краю сообщили, что заявление в полицию действительно поступало.

- 5 февраля в отдел полиции Орджоникидзевского района Перми поступило обращение от местной жительницы о том, что ее несовершеннолетнему сыну знакомый нанес телесные повреждения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия,- рассказали в ведомстве.

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