«Наш дом качало, как корабль в шторм». Пермячка, живущая в Турции, рассказала, как спасалась от землетрясения

Землетрясение в Турции унесло сотни жизней. Фото: REUTERS

Сильнейшее землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Его мощность сейсмологи оценили в 7,8 балла. Специалисты выяснили, что очаг землетрясения находился в городе Пазарчик в провинции Кахраманмарас, примерно в 32 км от города Газиантеп, на глубине около 10 км. Произошло шесть мощных толчков.

В городе Мерсин, это около 90 км от эпицентра землетрясения, живет пермячка Татьяна Иванова, год назад она уехала туда на постоянное место жительства. Подземная стихия разбушевалась около 4 утра по местному времени. Татьяна вместе с сыном, как и многие жители Турции, в это время спали, но проснулись от криков, их дом ходил ходуном. Девушка рассказала, как они спасались.

- Было очень страшно, - с ужасом вспоминает Татьяна. - Мы в чем были, выбегали на улицу, паника была ужасная. Люстру качало, как качели. Дом болтало, как будто корабль в шторм попал. Бежали с сыном по коридору, а пол из-под ног уходил. Наш город оказались на краю эпицентра землетрясения, было 5-6 баллов, к счастью, наши дома выдержали.

Татьяна говорит, что у ее знакомой в квартире образовалась трещина:

- Но это не сравнится с тем, что было в городе Пазарчик, где очень жесткие разрушения. Мы вернулись в свои дома только спустя несколько часов. Были с соседями на улице, они звонили своим родным в города, где есть разрушения, узнавали, как они, плакали. До сих пор от страха трясет. У нас у всех голова болит, тошнота, такое ощущение странное, в голове туман. К таким землетрясениям здесь никто не привык и не был готов, а мы, приехавшие из Перми, тем более такого никогда не ощущали.

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