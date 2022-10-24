У Алины и Эмиля родились два мальчика и девочка.

- У вас три сердечка бьются, - огорошили будущих родителей Эмиля Апкина и Алину Хасанову в кабинете УЗИ.

Супруги пришли к доктору вместе, и не зря, поддержка друг друга в тот момент была как нельзя кстати.

- Я сначала даже не понял их слова, что это значит, только потом пришло осознание, что трое деток оказывается, - говорит Эмиль Апкин. – С Алиной вышли из клиники, сели в машину молча и никак не могли в это поверить. Потом, конечно, обсуждали все, думали, как справляться будем, как жить, сомнения были, справимся ли.

Многодетный отец рассказал «КП», что с Алиной они познакомились несколько лет назад, а поженились в августе 2022 года уже после того, как узнали о беременности. Эмиль работает диспетчером на предприятии «Редуктор-ПМ», работа супруги до беременности была связана с промышленной безопасностью. Пока они живут в небольшой квартире с мамой Алины.

Пара сыграла свадьбу в национальных татарских костюмах. Фото: Семейный архив.

- Мы спрашивали наших родственников, были ли в роду многоплодные беременности, но ни с моей, ни со стороны жены таких не было, мы первые, - с гордостью рассказал Эмиль.

Беременность протекала хорошо, малыши родились чуть раньше срока - в 35 недель - в Медсанчасти №9.

- Дети чувствуют себя хорошо, Алина тоже, сейчас ей помогает справляться с малышами ее мама. Она с ними в роддоме, им нужно набрать вес хотя бы до 2,5 кг, чтобы их выписали домой, - сказал Эмиль. – Меня к ним не пускают, карантин у них, так что я детей только на фото видел пока.

Сыновей молодые родители назвали Артур и Тимур, а дочку Аделиной. Первым и самым крепеньким из троих родился Артур – 2.100 кг и 38 см, потом Тимур – 1.700 кг, Адалина родилась самой маленькой - весом 1.600 кг.

Пока многодетный отец занят домашними делами, собирает кроватки и докупает необходимые мелочи для малышей, чтобы к выписке все было готово.

Многодетному отцу выдали три свидетельства о рождении. Фото: ЗАГС Дзержинского района Перми.

Кстати, у Эмиля от первого брака есть еще двое сыновей. А в комитете ЗАГС Пермского края рассказали, что на данный момент, с начала года в регионе появились на свет всего три тройни.

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