Многодетная семья из Прикамья превратила деревенскую свалку в цветущую усадьбу

Таныпские места Мисюревым очень нравятся. Фото: личный архив.

Юлия и Сергей Мисюревы - многодетные родители, воспитывают пятерых детей. Как всех прокормить, одеть, обуть? Супруги нашли выход. Решили использовать детское хобби главы семейства - увлечение ковкой.

Купили в глухой деревушке участок земли и превратили его в туристическую эко-зону для влюбленных. Проводят для них старинные свадебные обряды и куют подковы на счастье.

Супругам Мисюревым пришлось потрудиться. Фото: личный архив.

Гектар земли за 70 тысяч рублей

- Я с детства мечтал стать кузнецом, - рассказывает 45-летний Сергей Мисюрев. - Разогревал в банной печке какие-то железки и стучал по ним молотком. Может, это генетика сказывается? Ведь мисюрем в старину называли кольчугу для шлема, так что родоначальник нашего рода вполне мог ковать доспехи для ратников.

Кузнечный горн Сергей сделал своими руками. Фото: личный архив.

Сергей рассказал жене Юлии о своей мечте: они своими силами создадут усадьбу, которая будет приносить доход. Начнут выращивать рассаду на продажу и построят кузню. Только ковать в ней будут не оружие, а подковы на счастье. И продавать их молодоженам и влюбленным. Мол, почему нет? Зарабатывают ведь люди на экотуризме, а они чем хуже?

Дружная семья Мисюревых возле своего дома. Фото: личный архив.

- Юля вначале колебалась, но я пообещал, что у нас в усадьбе будет много цветов, она их очень любит, - улыбается Сергей. – И мы стали искать землю.

В усадьбе растет много цветов. Фото: личный архив.

Нашли в 250 км от Перми – на окраине небольшой деревеньки Таныпские ключи - заброшенный участок, который местные превратили в свалку. За гектар земли заплатили всего 70 тысяч рублей и, засучив рукава, принялись за расчистку.

Такие подковы на счастье можно выковать самим под руководством Сергея. Фото: личный архив.

- Соседи над нами посмеивались, мол, мы сюда мусор выбрасывали, а вы за эту помойку денег заплатили, - рассказывает Сергей. - Теперь от былого сора не осталось следа.

Площадку перед кузницей украшают фигурные кованые фонари. Фото: личный архив.

Поместье для потомков ратных кузнецов

Мисюревы сразу решили: их родовое гнездо должно стать не только доходным, но и красивым. Они так и назвали свою усадьбу – Красная. Вместо ограды высаживают вдоль нее живую изгородь из елочек. На участке заложили небольшие рощицы из сосен и пихт. Дети принимают самое активное участие. Старшему уже двадцать, а младшей – три годика. Малышне, например, очень нравится кормить индюков, уточек, кур и петуха.

Домашним уткам в усадьбе – настоящее раздолье. Фото: личный архив.

Появились в мини-поместье дом-теремок, несколько теплиц, пруд. А также – деревенская кузня.

- Лес для срубов мы официально выписали, а валить его на делянке помогали соседи, - рассказывает Сергей. - Мы с ними прикатили огромный пень для наковальни, складывали кирпичи кузнечного горна, прилаживали кожаные меха. Наконец, кузня заработала. Возле нее я поставил фигурные фонари, которые сам выковал.

Все этапы строительства Мисюревы освещали на своей странице в соцсети. И в Красную потянулись молодожены.

- Мы им предлагаем самим выковать подковы на счастье, - рассказывает Сергей. – Этим занимаются новоиспеченные мужья. А молодые жены в это время под нашим руководством приготавливают чай. Мы им показываем, как растопить шишками старинный русский самовар.

Вот из такого бревнышка сделали стол для наковальни. Фото: личный архив.

По усадьбе будет бегать паровозик

Мисюревы признаются, что пока сельское и туристическое направления хозяйства позволяют лишь сводить концы с концами.

- Ближайшая цель – выйти на 10 тысяч рублей в день по экотуризму, - объясняет Сергей. – Но для этого еще нужно много чего сделать.

В частности, скоро в Красном должна заработать водяная мельница. Плотина и сруб для нее уже готовы, осталось смонтировать деревянные колеса с дубовыми зубьями, каменные жернова, механизмы привода.

Семейный портрет в Кузнице счастья. Фото: личный архив.

- И тогда наши гости смогут увидеть, как в старину мололи муку, а потом самостоятельно изготовить из нее выпечку по старинным рецептам, - надеется Юлия. - Мы их встречаем хлебом-солью, угощениями, в ходе экскурсий водим хороводы, устраиваем обряды для влюбленных.

Жизнь подсказала, что кроме молодоженов на такие экскурсии охотно приезжают родители с детишками. Иной раз даже целые классы учеников на школьном автобусе привозят.

- И я задумал для ребятишек проложить у нас в усадьбе детскую железную дорогу, - делится планами Сергей. - Причем, с маленьким паровозиком. Двигатель для него приобрел от мотоблока. Колесные пары помогли выточить на одном из предприятий. В дальнейшем мечтаю найти завод, на котором мне смогут сделать уменьшенную копию старинного парового локомотива.

Не жалеют ли супруги Мисюревы потраченных сил и времени?

- Нисколько! – уверяют они. – Труда, конечно, вложено много. Но мы счастливы. Создавать всей семьей что-то новое, свое, это здорово!