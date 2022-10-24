Пациенты забывают об имплантатах из «вечного» углеродного пермского композита

Перспективы выпуска уникальных медицинских изделий обсудили в студии Радио «КП». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы уже рассказывали, что на территории Пермского края предприятие АО «УНИИКМ» приступило к реализации масштабного проекта. В Нытве должен появиться уникальный завод по производству медицинских изделий из углерод-углеродного композиционного материала. Искусственные «вечные» суставы, позвонки, фрагменты для замены поврежденной костной ткани из этого композита открыли новую, углеродную эру в медицине.

Этот материал родился еще в 1990-е годы в недрах Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов. Затем к нему подключилось пермское медицинское сообщество. Сейчас сложилась команда под руководством Владимира Юрьевича Чунаева, который лично руководит его реализацией совместно с Корпорацией тактического ракетного вооружения и Военно-промышленной корпорацией «НПО Машиностроения», куда мы входим. Этот проект открывает новое направление – выпуск гражданской продукции с компетенциями основной военной продукции.

Подтверждено временем

Уже первые операции, проведенные на рубеже двух веков, показали уникальность нового материала.

В студию Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) вместе с заместителем генерального директора Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов, генеральным директором предприятия «Углекон» Юрием Уткиным и доктором медицинских наук, профессором, проректором Пермского государственного медицинского университета, Вячеславом Ладейщиковым пришла и Людмила Александровна Вакулич, которой два десятка лет назад установили имплантат из уникального материала – заменили после травмы часть костей черепа.

- В то время закрывали поврежденные участки черепа двумя основными способами, - рассказал Вячеслав Ладейщиков. – Делали это или с использованием кости пациента либо имплантатом из самотвердеющей акриловой пластмассы. Когда нам предложили впервые попробовать новый углерод-углеродный композиционный материал, честно говоря, было немного непонятно, как его использовать, хотя этот материал уже был испробован на животных с длительным периодом наблюдения. В конце концов, мы убедились, что материал превосходит по своим свойствам все имеющиеся, и практически не увидели каких-то осложнений.

Людмила Александровна рассказала, что когда ей предложили сделать операцию с имплантатом из углерод-углеродного материала, она поверила врачам.

- Когда я получила черепно-мозговую травму, меня доставили в девятую медсанчасть и экстренно прооперировали, - вспоминает Людмила Вакулич. – И сказали, что впоследствии мне надо будет сделать операцию по закрытию двух участков костей черепа имплантатом, поскольку у меня осталось два отверстия в черепной кости. Мне предложили поставить имплантат из углерод-углеродного материала. У меня было время подумать. Но я врачам доверяла и согласилась.

С этим имплантатом Людмила Александровна живет уже 21 год.

- Честно говоря, я даже не ощущаю, что у меня в организме есть что-то чужеродное, - говорит она. – Сейчас разве что слегка прощупываются рубцы, когда моешь голову.

- Мы провели в этом году контрольное обследование Людмилы Александровны и убедились, что имплантант прижился очень хорошо и даже окружающая костная ткань проросла в него, - отметил Вячеслав Ладейщиков.

Медики ждут выпуска медизделий из уникального материала

- Само время доказало уникальность таких имплантатов из углерод-углеродного композита, - подчеркнул Юрий Уткин. - Это очень важно, что пациенты возвращаются к полноценной жизни. Сейчас мы с Вячеславом Михайловичем и нашими коллегами выходим на финишную прямую по подготовке к государственной регистрации еще одного медицинского изделия, который как раз установлен у Людмилы Александровны.

Как отметил Юрий Уткин, регистрационные процессы медицинских изделий из углерод-углеродного композита идут по графику.

- Буквально на прошлой неделе мы получили третье направление на клинические испытания, - сообщил он. - Речь идет, во-первых, о бедренном компоненте тазобедренного сустава, во-вторых, о костезамещающем, костезаполняющем материале, который замещает дефекты костей, в-третьих, о материале «Углекон», который дает начало разным номенклатурным позициям, в том числе, и искусственному позвонку. В ведущих медицинских центрах страны убедились в перспективности наших медицинских изделий и с нетерпением ожидают их серийного производства.

Подготовительный этап к серийному выпуску медицинских изделий проходит успешно.

- В конце года мы получим проектно-сметную документацию на строительство предприятия в Нытве, которую передадим на экспертизу, - напомнил Юрий Уткин. - Я надеюсь, что в середине следующего года мы заложим первый камень завода в ТОСЭР Нытва нового предприятия по производству медицинских изделий из углерод-углеродного композиционного материала.