«Сердце радуется»: в Перми с оглушительным успехом в 14 раз прошла акция «Собака-обнимака»

Пермяки с удовольствием фотографировались с собаками. Фото: Анна Маркова

«Собака-обнимака» уникальная акция, которую с каждым годом посещает все больше и больше пермяков. Причем идут сюда не только родители с детьми или молодежь, но и взрослые люди преклонных лет.

Зимняя «Собака-обнимака-2023» проходила в сквере у Театра оперы и балета. И это была уже 14-я по счету акция, которую два раза в год проводит пермский приют «Матроскин».

- Смотришь на количество людей, которые пришли сегодня в сквер, на наше мероприятия - и сердце радуется, - отметила организатор акции и руководитель приюта «Матроскин» Галина Море. - В этот раз у нас много новшеств. Есть ведущий, который впервые проводил танцевальный флешмоб. Есть сцена. Мы наконец-то сделали банер нашего «Котокафе» - вот он здесь стоит. Традиционно проходил розыгрыш подарков от наших партнеров. Организована продажа сувениров от приюта «Доброе сердце» - здесь очень много милых котиков.

Собачьей любви досталось всем. Фото: Анна Маркова

Традиционно участники акции покупали за 100 рублей билеты-жетоны, чтобы сфотографироваться с разными собаками. Были здесь и породистые с хозяевами, и бездомные из приюта «Доброе сердце», которые каждый день ждут, что их заберут в семью, где будут холить, лелеять и любить.

- Порода - это просто условности, - отмечает Галина, снимая видео с места событий. - Посмотрите, вот Вьюга - она ищет новых хозяев. Невероятно ласковая, дружелюбная. Настоящая собака-обнимака!

Без внимания не осталась ни одна собака. Больших и маленьких пермяков одинаково притягивали роскошные хаски, самоеды, лабрадоры, колли с невероятной шерстью, а также прыгучие ласковые дворняжки. Их всех обнимали, трепали по холке и фотографировались на память.

В акции приняли участие пермяки разных возрастов. Фото: Анна Маркова

Уточним, цель этой акции глобальная – собрать деньги на новое помещение для приюта «Матроскин», чтобы в год Кота у пермских котиков исполнилась мечта о новом доме.

- Наша акция удалась. Благодарим всех, кто пришел. Всех обнимаем и жмем лапы! Кто не успел поучаствовать в «Собаке-обнимаке», приглашаем на Котофест, который пройдет 5 марта, - пригласила Галина Море.

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