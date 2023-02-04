Двое прикамцев уехали на заработки в Москву и исчезли

Максим Черкмных (слева) и Евгений Древсянников пропали не выходят на связь почти неделю.

Двое жителей поселка Комариха Чусовского района не выходят на связь с родными с 30 января. Дресвянников Евгений и Максим Черемных в середине января уехали на заработки в Москву, устроились на стройку.

29 января вечером Евгений и Максим пришли на проходную общежития, в которое их поселили, но их туда не пустили, потому что были выпившие. Мужчины куда-то ушли и с тех пор их телефоны выключены.

- Женя у меня младший сын, он впервые поехал на заработки в Москву, специальности у него нет, видимо устроился разнорабочим на стройку, - говорит мама Анна Дресвянникова. – Я разговаривала с его бригадиром, на работу они больше не вышли, конфликтов вроде бы не было.

Анна Николаевна поехала в Чусовой и написала заявление в полицию о пропаже сына. Спустя некоторое время ей позвонили из полиции и сообщили, что ее сын и максим Черемных купили билеты на поезд до Перми и что, якобы, камеры видеонаблюдения зафиксировали их на вокзале. Домой мужчины так и не вернулись, телефоны по-прежнему не отвечают.

Напарника Евгения тоже разыскивают родные. У Максима Черемных четверо детей. Его дочь Виктория рассказала, что отец часто ездил на заработки вахтовым методом, но никогда не пропадал.

За несколько дней до исчезновения мужчина позвонил домой и сказал, что денег тут не платят и, он собирается ехать домой.

Родные очень переживают за Максима и Евгения, просят откликнуться тех, кто знает их местонахождение. Позвоните - 102.

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