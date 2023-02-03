В Пермском крае объявили, что в зоне вредного влияния шахтных вод Кизелбасса находятся 1,3 миллиона человек

На сайте краевого Минприроды опубликовали презентацию о вредном влиянии изливов из шахт бывшего Кизеловского угольного бассейна в реки Пермского края.

Добычу угля там остановили в 2002 году. Но после закрытия шахт в них стала скапливаться и загрязняться талая вода, которая теперь изливается в близлежащие реки и затем попадает в Каму

Кадр видео облета реки Косьва после излив шахтных вод. Фото: депутат комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.

Как отмечается в презентации, всего было зарегистрировано 19 изливов из 37 закрытых шахт. В итоге выведено из пользования 14 рек протяженностью более 500 километров. Ежегодно в реки бассейна Камы попадает 280 тысяч тонн вредных веществ, в которых содержатся соединения беррилия, марганца, алюминия, железа с огромным превышением.

- Можно сказать, что ежегодно в Каму поступает примерно столько тяжелых металлов, сколько их в миллионах тонн батареек, - отмечал ранее заслуженный эколог России, замдиректора по научной работе Естественнонаучного института (ЕНИ) ПГНИУ Николай Максимович.

Сейчас в Пермском крае собираются создать дорожную карту совместных с федеральными ведомствами действий по уменьшению опасности.

Напомним, что в октябре прошлого года Свердловский суд Перми обязал Минэнерго и Минприроды РФ устранить экологическое бедствие на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ).

Истцы – жители Кизела, которых поддержала Межрайонная природоохранная прокуратура Пермского края, считают, что продолжение загрязнения может привести к экологической катастрофе, поскольку серная кислота и другие вредные вещества попадают в Каму.

Фото: скриншот презентации Минприроды.

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