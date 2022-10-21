Пермский врач рассказала, как избежать осенней сонливости и хандры

С приходом прохладных и хмурых дней некоторые из нас чувствуют упадок сил, сонливость. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С приходом прохладных и хмурых дней некоторые из нас чувствуют упадок сил, сонливость. Хочется много есть, организм требует сладкого, жирного, жареного и не вставать с дивана. Знакомо?

Доктор медицинских наук, кардиолог, терапевт, профессор кафедры поликлинической терапии ПГМУ Наталья Корягина объяснила, почему так происходит и дала советы, как побороть апатию и сонливость.

- Когда листья опадают, а температура перестает быть комфортной, многим кажется, что у них села батарейка, - говорит профессор. - Но учебу или работу никто не отменял. Постоянная рассеянность, слабость плохо сказывается на результатах труда, мешает хорошо учиться, делать карьеру, вести бизнес.

Наталья Корягина поделилась советами борьбы с сонливостью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пить витамины или проходить обследования?

Следить за своим здоровьем и ежегодно проходить диспансеризацию полезно, но осенняя сонливость, если нет других неприятных симптомов, не должна вызывать беспокойство. Это естественная реакция организма на похолодание и сокращение светового дня.

Как побороть сонливость?

Если нет сил днем, трудно концентрировать внимание, постоянно хочется спать, помогите организму быстро преодолеть это неприятное состояние:

• пересмотрите свой рацион, начинайте день с полноценного завтрака, содержащего сложные углеводы;

• больше гуляйте на свежем воздухе;

• ложитесь спать в одно время;

• правильно одевайтесь;

• найдите новые источники позитивных эмоций;

• избегайте стрессов, переутомления.

Преодолеть сонливость, стать энергичней помогут позитивные эмоции, новые впечатления. Читайте интересные книги, смотрите хорошие фильмы, веселые юмористические шоу, слушайте любимую музыку, обновите гардероб или интерьер в квартире.

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