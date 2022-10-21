«Не держите на сердце зла и много не ешьте»: Правила жизни 108-летнего ветерана Великой Отечественной

Долгожитель любит животных и очень избирателен в еде. Фото: Министерство социального развития Пермского края.

Муллахану Нурисламову из Чернушки 108 лет, и он самый старейший житель Пермского края. Но и в столь почтенном возрасте пенсионер всегда старается быть бодрым и позитивным.

Муллахан родился, когда началась первая мировая война. В 1937 году юношу призвали в ряды Красной Армии. Отслужив три года, в 1940 году он вернулся домой, но грянула Великая Отечественная.

Одним из первых Муллахан Нурисламов ушел на фронт добровольцем и отважно сражался в боях за Москву, а потом освобождал блокадный Ленинград. Был ранен и награжден медалями «За отвагу» и «За освобождение блокадного Ленинграда». В 1945 году Муллахан Нурисламов встретил Победу в Германии.

После войны вернулся домой и женился. С супругой Файхуной они воспитали семерых детей. А внуков и правнуков у Муллахан-бабая более пятидесяти, и всех он помнит по именам.

До выхода на заслуженный отдых Муллахан Нурисламов работал в родном колхозе механизатором. На весенний сев ему давали две лошади. Пока одна тянет сеялку, другая отдыхает, а механизатору отдыхать некогда, он только меняет лошадей и обратно на пашню.

Вместе с любимой супругой они вместе прожили больше 60 лет, а когда ее не стало, Муллахан Нурисламович переехал жить к дочери в Чернушку.

- Свечи на торт дедушке мы не ставим уже давно, в 100-летие попытались поставить 100 свеч - не влезают! - улыбается внучка Олеся. - Я горжусь тем, что у меня такой дедушка.

- Он всю жизнь говорил, что досыта кушать не надо, - поделилась секретами долголетия своего папы дочь Аниса. – Объяснял, что лучше выходить из-за стола полуголодным. Ни в будни, ни в выходные он не знал отдыха: постоянно трудился в огороде, держал пчел, корову, овечек, кур, ходил в лес за грибами. Чтобы кормить семерых детей, они с мамой по ночам плели веревку для коров. Потом сдавали ее и получали за это деньги.

Но детство у Муллахана все равно было голодное, семья всегда ждала лета, когда можно будет крапиву готовить и травки разные, ходить в лес за ягодами и грибами. А вот зимы были очень голодные: отец Муллахана вместе с сыном ходил в лес на вырубки, но от голода не смог дойти до деревни и замерз в лесу под елкой.

А при сегодняшнем изобилии долгожитель очень избирателен в еде: он лучше поест суп на бульоне и выпьет чай с молоком и сахаром, но не станет есть ни колбасы, ни пельменей. Лечиться тоже предпочитает не таблетками, а травами.

Даже отметив 100-летний юбилей, Муллахан-бабай ходил на лыжах и с удовольствием работал на огороде: причем не только овощи выращивал, но и виноград и даже орехи.

- Если хотите что-то подарить человеку – подарите ему рассаду, - всегда учил он своих детей. – Пока она плодоносит, вас будут добром вспоминать!

- У папы не было плохих привычек, максимум, что он себе может позволить - 50 граммов хорошей водки, - говорит дочь. – Еще он никогда не завидовал людям и не держал ни на кого зла. Папа обожает читать и петь, одна из самых любимых его песен – это легендарная «Катюша». Без нее ни один День Победы у нас не обходится. А читал он все, что попадалось под руку: к нам в дом всегда приходило много старушек. Они носочки вяжут, а папа им вслух читает книги, газеты и журналы.

Еще один рецепт долголетия пенсионера – это пушистые питомцы. У Муллахана Нурисламовича всегда жили дома кошки.

- Как ни посмотрю, папа все время в обнимку с кошкой сидит, и они словно понимают друг друга, - улыбается женщина.

Чтобы не расстраивать отца, ему не рассказывают о событиях на Украине. Не слушает пенсионер ни радио, не смотрит телевизора. О том, что времена тяжелые, он чувствует сердцем. И очень много молится, причем, даже по ночам.