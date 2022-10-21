В октябре в клинике «Астра-мед» проходит акция на брекеты

Фото предоставлено Центром имплантологии и стоматологии «Астра-мед»

Почему брекеты носят год? Правда ли что от них может быть кариес? Как правильно ухаживать за зубами пока идет ортодонтическое лечение? О современных способах исправления прикуса у детей и взрослых в эфире Радио «КП» Пермь (96,6 FM) рассказали специалисты Центра имплантологии и стоматологии «Астра-мед» директор Ирина Кузнецова, врач-стоматолог Марина Килина и врач-стоматолог-ортодонт Наталья Гачегова.

- Ирина Михайловна, до конца октября в Центре стоматологии и имплантологии «Астра-мед» продолжается акция на брекеты. Расскажите подробности

И.К.: Вот уже 20 лет Центр имплантологии на Пермской, 161 работает стабильно, несмотря на все пандемии и кризисы. Рада представить вам сегодня наших профессионалов, наших врачей Марину Килину и Наталью Гачегову. Это единственная пара, которая составлена из двух врачей с высшим образованием в клинике. Они проводят объемную, квалифицированную консультацию. Вникают в тему и отвечают на все вопросы пациентов, перед тем как они решатся на брекеты. Кстати, консультация в октябре бесплатная, идет в подарок. Сейчас в клинике проходит акция - установка безлегатурных брекетов на обе челюсти от 49 тысяч рублей. Думаю, акция будет продлена, много желающих.

- Для чего нужно исправлять прикус? Кроме того, чаще всего идут из-за эстетики, например, со словами: «Я стесняюсь широко улыбаться».

Н.Г.: Прикус обязательно надо исправлять, потому что могут пойти осложнения: потеря эмали, дентина, возникновение кариеса. Ведь, где есть скученность зубов, там идет скопление налета, дефект твердых тканей зубов и воспаление слизистой. Часто возникает проблемы с височно-челюстным суставом, и могут быть постоянные головные боли и даже шум в ушах.

- С какого возраста можно устанавливать брекеты детям?

- Брекеты можно устанавливать детям, когда прорезываются четыре передних зуба и постоянные зубы в боковых отделах. Чаще всего устанавливают лет в 9 - 10, когда не все молочные зубы еще сменились.

- Какие современные способы исправления прикуса существуют?

Н.Г.: В «Астра-мед» большой спектр услуг на ортодонтическое лечение, есть разные варианты: брекет-системы и элайнеры. Брекеты подразделяются на эстетические - керамические или сапфировые, есть металлические. Последние идут в разных вариантах - легатурные, которые фиксируют дугу с помощью цветных резиночек и безлегатурные. Они очень комфортные, зубы не болят, адаптация проходит в течение нескольких дней.

- Исправить прикус можно и с помощью элайнеров? Что это?

Н.Г.: Элайнеры - это съемная конструкция. Если брекеты носят в течение года и не снимаются, то элайнеры можно снять. Спокойно почистить зубы, поесть, и пища не будет застревать в металлической конструкции. Многим людям это важно. Опять же те люди, у которых профессия связана с речью и выступлениями, надо понимать, что металлическая конструкция чуть-чуть меняет дикцию. Кстати, где действительно произошло отличное импортозамещение, так это в производстве элайнеров. Их делают в Сколково, компания 3D смайл. Наша клиника работает с ними уже 4 года.

- Почему брекеты нужно носить так долго? Год или полтора?

М.К.: Потому что чаще всего устанавливают их в уже во взрослом возрасте, когда ткани уже сформированы и сложно подвергаются перемещению зубов. Все индивидуально, конечно, но когда надеваются брекеты, то существует некоторое количество дуг, которые пациент должен проносить определенное время. Например, одна дуга носится около 8 недель, пока эта дуга не отработала, мы не можем приступать к следующей.

- Есть мнение, что брекеты - это некрасиво.

- Есть разные виды брекетов. Наиболее заметно на зубах выглядят металлические, поэтому пациенты часто стесняются их носить. Но большинство людей понимает, что это временное неудобство, которое стоит того, чтобы иметь идеальную улыбку в будущем. Сами по себе брекеты уже давно перестали быть чем-то эксклюзивным, поэтому никакого удивления у окружающих не вызывают — все знают, что это и для чего.

- Какие советы дадите тем, кто решился на брекеты?

М.К.: Должна быть очень хорошая гигиена полости рта. И мы сейчас видим, что желание носить брекеты помогает людям изменить отношение к чистке зубов дома. После установки брекетов мы с Натальей Валерьевной проводим обучение по чистке зубов, советуем, где и что купить, составы по пастам во время ношения брекетов.

В клинике «Астра-мед» можно купить все, что нужно для гигиены: ершики, щетки, зубные пасты, ирригаторы. Необходимо ответственно относиться к лечению: ходить раз в месяц на профосмотры, раз в три месяца посещать врача-гигиениста, соблюдать все рекомендации врача.

Подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте. Можно также проконсультироваться по телефону 258-34-34 или приехать в клинику ООО «Астра-мед» на улице Пермская, 161. Мы всегда с удовольствием выслушаем и проконсультируем наших пациентов.