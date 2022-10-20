«Комсомолка» приглашает на чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!»

Заявки принимаются до 9 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мальчишки и девчонки, а также их родители, «Комсомольская правда» вновь рада пригласить вас на любимый праздник «Карапузы, на старт!»

Как всегда, мы проведем интересно и весело время вместе, а участники получат призы! Родителям разрешено использовать любые секретики, которые помогут малышу добраться до финиша, где его будут ждать подарки. Без подарка не уйдет ни одна семья! Праздник состоится 12 ноября в СК “Победа” на Обвинской, 9.

Стать участником очень просто! Если вашему ребенку от 6 месяцев до 4-х лет, до 9 ноября оформите заявку на участие в чемпионате «Карапузы на старт!» любым удобным для вас способом:

- заполните карточку участника по QR-коду;

- по телефонам редакции «Комсомолки»: (342) 206-45-00, 206-60-10;

- отправьте письмо на электронный адрес permkp@phkp.ru.

В заявке обязательно укажите фамилию и имя ребенка, его точный возраст, ФИО одного из родителей.

Заявки без контактного номера телефона регистрироваться не будут! Количество участников ограниченно. Мы ждём ваших заявок

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