Плановая диспансеризация: зачем проходить, кому положена, какие обследования включены

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Плановая диспансеризация – это профилактический осмотр, который проводится среди молодого и старшего населения в массовом порядке. В первую очередь для того, чтобы предупредить или вовремя выявить признаки заболеваний, о которых пациенты могут даже не подозревать, или не обращать на опасные симптомы внимание.

Важно знать: чтобы проверить свое здоровье в рамках диспансеризации, сдать необходимые анализы, пройти назначенные врачом обследования и посетить профильного врача, не нужны конкретные жалобы, поводы и симптомы.

Все бесплатно

Диспансеризация - бесплатная процедура, которая проводится в рамках программы обязательного медицинского страхования. Только в 2022 году на диспансеризацию и профилактические осмотры жителей Пермского края запланировано порядка двух миллиардов рублей. Проходить профилактические осмотры можно ежегодно, а диспансеризацию один раз в три года могут все обладатели полиса ОМС старше 21 года, после 40 лет – ежегодно.

- Часто бывает, что человек чувствует себя хорошо, а в это время в его организме уже развивается опасное заболевание, на данный момент протекающее бессимптомно, - объясняют терапевты. – Чем раньше выявить болезнь и начать лечение, тем больше шансов сохранить здоровье и продлить жизнь.

Как проходит обследование

Диспансеризация проходит в два этапа. Первый включает в себя прием терапевта, контрольные измерения веса, роста, артериального давления, внутриглазного давления, уровня сахара и холестерина в крови. Также назначают ЭКГ, флюорографию и четыре исследования на выявление онкологических заболеваний.

После сбора всех данных первый этап диспансеризации завершается консультацией терапевта.

В зависимости от результатов анкеты пациента и выявленных отклонений в диагностических исследованиях назначается второй этап диспансеризации. Это посещение невролога, уролога/проктолога, гинеколога, отоларинголога и других специалистов, а также УЗИ сосудов.

Затем пациента приглашают на итоговую консультацию терапевта и специальное профилактическое консультирование, на котором врачи расскажут, как распознать опасные состояния со стороны сердечно-сосудистой системы и других систем организма, как улучшить состояние своего здоровья и изменить образ жизни.

ВАЖНО

- Важно, чтобы все жители Пермского края знали о существующих возможностях и о своих правах на получение медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования и о том, что у них есть право пройти диспансеризацию бесплатно, - отметили в Территориальном фонде ОМС Пермского края. - Большую роль в информировании жителей о диспансеризации играют страховые представители – они отправляют письма по почте и СМС, обзванивают и напоминают через мессенджеры, что можно пройти диспансеризацию, отвечают на возникающие вопросы, помогают, если появляются затруднения.

По всем вопросам о диспансеризации можно обратиться к страховым представителям своей медицинской компании, телефон которой указан на вашем полисе ОМС, а также к участковому терапевту.

Можно позвонить в контакт-центр территориального фонда обязательного медицинского страхования: 8-800-700-05-61 или 240-39-00.

КСТАТИ

Как и любое медицинское вмешательство, диспансеризация проводится исключительно по информированному добровольному согласию человека. При этом вы вправе отказаться от каких-либо процедур и обследований в ходе диспансеризации по своему желанию - это не лишит вас права на остальные исследования и анализы.

В то же время врачи в один голос уверяют: профилактические медосмотры играют огромную роль в спасении от тяжелых заболеваний и снижении смертности, так что игнорировать их не стоит.