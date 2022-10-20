«Спортсменка, автоледи и просто красавица»: Лучшей участковой Пермского края-2022 стала старший лейтенант Юлия Ахатова из Перми

На участке у старшего лейтенанта полиции Юлии Ахатовой проживает четыре тысячи человек. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Это только внешне старший лейтенант полиции Юлия Ахатова - хрупкая блондинка, на самом же деле девушка она сильная, с закаленным характером, а еще и стреляет метко.

- Я с детства занимаюсь спортом, имею третий взрослый разряд по баскетболу, поэтому боевой характер у меня выработался давно, - говорит Юлия.

На днях участковая из Мотовилихинского района Перми Юлия Ахатова стала победительницей регионального конкурса «Народный участковый», обойдя 32 своих коллег-участковых со всех уголков Пермского края.

- Когда я вышла во второй тур, то очень обрадовалась, а когда узнала о победе, несмотря на полночь, побежала рассказывать об этом своим родителям, - улыбается сотрудница полиции.

Вскоре вместе с участковыми-победителями со всех краев и областей страны Юлия вступит в борьбу за главный приз конкурса – автомобиль УАЗ-Патриот.

И права, и пятилетний безаварийный стаж вождения, и даже автомобиль у девушки уже есть, но лишним авто в ее работе точно не будет. Главное, чтобы за нашу участницу проголосовало как можно больше пользователей!

Участковым уполномоченным полиции Юлия Ахатова работает уже четвертый год. На ее участке проживает более четырех тысяч человек.

В дальнейшем Юлия планирует продолжать службу в органах внутренних дел и помогать гражданам. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

- Самое непростое в нашей работе – это большая нагрузка, - говорит победительница. – Поступает много заявлений, часто приходится задерживаться на работе. Самые типичные жалобы поступают от людей, которые недовольны шумом, идущим из соседних квартир, а также часто пишут заявления на домашних тиранов и дебоширов. Иногда подобный вызов может угрожать жизни полицейского. Однажды нас вызвали на адрес агрессивного мужчины, который хватался за ножи. К счастью, я была в тот момент не одна. Вместе с напарником мы усмирили его и сдали психиатрической бригаде.

Зато каждый раз, когда к Юлии Илнуровне приходят благодарные жители и говорят ей «спасибо», сотрудница полиции лишний раз утверждается во мнении, что не зря выбрала такую жизненную дорогу.

- Работать в полиции я мечтала детства, любила смотреть фильмы про расследование уголовных дел, - говорит Юлия. – Потом сама захотела носить форму и помогать гражданам. Получив юридическое образование, я отправилась устраиваться в полицию.

Не так давно в ее практике произошел необычный случай: Юлия совершала обход своего административного участка, и к ней обратилась пожилая женщина.

- Я очень замерзла и не могу найти дорогу домой, - чуть не плакала пенсионерка.

- Я отвела гражданку на участковый пункт полиции, напоила чаем, нашла в ее сотовом телефоне контакт дочери. Созвонилась с ней и сообщила о произошедшем. Через некоторое время дочь приехала за своей мамой и увезла ее домой.

Обаятельная сотрудница полиции пока не замужем, но сердце ее уже занято. В дальнейшем Юлия планирует продолжать службу в органах внутренних дел и помогать гражданам.

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