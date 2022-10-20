В Перми с 23-го этажа выпала женщина

Вечером 19 октября в социальных сетях появилась запись с камеры наружного наблюдения, которая запечатлела гибель пермячки. Женщина выпала с многоэтажки по улице Николая Островского, 93, В и разбилась насмерть. После публикации ролика некоторые пермяки с уверенностью говорили, что женщину сбросили, но другие утверждали, что криминала в этой истории нет.

«Женщину выбросили из окна. Она кричала и звала на помощь, но все произошло слишком быстро», «Никто ее не выбрасывал! Не знаете, не пишите», «Это как нужно ненавидеть человека, чтобы выкинуть с 23 этажа?», «Вы не знаете, что было на самом деле, зачем предлагаете свои варианты, этаж был 24, ее ни кто не скинул, это больше горе в семье», «Там был доставщик еды. Он слышал, как она просила о помощи, она кричала: помогите», «Похоже, сбросили. Много кричат и крик при падении. Даже прохожие с ребенком пошли на крики посмотреть», «Тоже слышала ее душераздирающий крик о помощи», - писали в соцсетях пермяки.

Камера наружного наблюдения направлена на детскую площадку и захватывает только малую часть дома, где произошла трагедия. Поэтому то, что происходило на верху, не попало в ее обзор. Видно лишь, как тело женщины рухнуло на землю (В самом конце ролика, в верхней части экрана - Ред.) Также на камере установлен микрофон, видимо, именно звуки, которые остались на записи незадолго до трагедии, заставили многих пермяков думать, что женщину столкнули. Мы послушали запись, на ней действительно слышны крики, но они очень неразборчивы.

В СУ СКР по Пермскому краю корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что по факту обнаружение тела женщины во дворе дома проводится доследственная проверка. Однако, как сообщил «КП-Пермь» источник в силовых структурах, по предварительной версии, женщину никто не сталкивал, она добровольно решилась на этот поступок, но это информация предварительная, сейчас опрашиваются свидетели и очевидцы, возможно, выяснятся какие-то новые детали.

Одна из местных жительниц добавила, что погибшей было чуть больше 35 лет и у нее остался 4-летний ребенок.

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