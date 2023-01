Клиника «Астра-мед» – от классики до цифровых технологий

Фото: Астра-мед | Цифровая стоматология в Перми

Клиника стоматологии и имплантологии «Астра-мед» в Перми вот уже на протяжении 20 лет дарит новое качество жизни и здоровье. Благодаря накопленному опыту и профессиональному подходу пациенты клиники становятся обладателями красивой белоснежной улыбки.

Сегодня мало кто поспорит с тем постулатом, что она является признаком молодости и красоты, делает человека эстетически привлекательным, успешным и уверенным в себе.

О формуле красивой улыбки и пути к ней, имплантации зубов и протезировании на имплантах в эфире радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6) директор Клиники «Астра-мед» Ирина Кузнецова и главный врач Юлия Лоос.

Идем в «Астра-мед»

Почему сегодня многие при имплантации зубов останавливают свой выбор на Клинике «Астра-мед»? Ответ на этот вопрос довольно простой. Директор клиники Ирина Кузнецова считает, что лучшим итогом работы является доверие пациентов и возможность отслеживания результатов на протяжении долгого времени.

Директор Клиники «Астра-мед» Ирина Кузнецова и главный врач Юлия Лоос. Фото: Евгения РОМАНОВА

«Еще при открытии нашей клиники мы взяли курс на проведение тщательного селекционного отбора самых передовых методов и систем установки имплантатов. Свой выбор останавливали на лучших мировых разработках, которые с успехом внедряли на практике. Именно это позволяет нам сейчас делать правильные выводы и оценивать результаты работы», - отмечает Ирина Кузнецова.

От диагностики до протезирования

Сегодня Клиника «Астра-мед» в Перми предлагает полный цикл имплантологии: первичный прием, диагностику, имплантацию, протезирование.

Для диагностики в клинике используют конусно-лучевой томограф. При небольшой лучевой нагрузке он помогает создать трехмерный снимок челюстно-зубной части пациента. Томограф позволяет сделать имплантацию прецизионной, то есть абсолютно точной.

Для имплантации используются качественные аппараты: физиодиспенсеры с оптикой и охлаждением, индивидуальные фрезы, не травмирующие костную ткань. Травматизация пациента сведена до минимума и не нарушает его состояния.

После приживления имплантата наступает период протезирования.

Технологии будущего

Протезы изготавливаются в собственной зуботехнической лаборатории клиники «Астра-мед» в Перми. Сейчас возможно изготовление как классических типов коронок (металлокерамика, пластмасса), так и инновационных с использованием цифровых технологий. С их помощью изготавливают конструкции без содержания металла: они более тонкие, легкие и невероятно прочные, гипоаллергенные, без эффекта гальванизма. Это новое слово в стоматологии.

Все на четырех

Одной из популярных технологий Клиники «Астра-мед» в Перми является система ALL ON FOUR.

Она позволяет восстановить зубы одной челюсти на 4 имплантах за 1 день по специальным шаблонам. Устанавливается несъемный протез, которым можно пользоваться ежедневно. Для нижней челюсти используются 3 имплантата.

Главный врач Клиники «Астра-мед» в Перми Юлия Лоос уверена, что после окончательного протезирования и восстановлении функций зуба можно жить в обычном ритме жизни. Единственное ограничение, необходимо раз в полгода делать профилактическую гигиену, чтобы импланты служили долго и надежно.

Где найти Клинику «Астра-мед» в Перми

