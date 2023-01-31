В Перми начинается сбор заявок на Строгановскую премию

Кроме денежного приза лауреатам вручат статуэтки Аники Строганова. Фото: Пермское землячество

С 1 февраля по 30 апреля любой пермяк, предприятие или общественная организация могут выдвинуть достойных претендентов на Строгановскую премию, которую присуждает Пермское землячество. Единственное ограничение – исключено самовыдвижение.

- У нас очень много достойных людей, - отметил Игорь Шубин, первый заместитель председателя Правления Пермского землячества, депутат ГосДумы. – Но они зачастую очень скромные, и мы не знаем об их достижениях. Поэтому я надеюсь, что пермяки будут активно выдвигать тех, кто своими делами заслужил наше признание.

В 2023 году премия будет присуждаться по 6 номинациям: «За честь и достоинство», «За высокие достижения в общественной деятельности», «За высокие достижения в экономике и управлении», «За высокие достижения в науке и технике», «За высокие достижения в спорте», а также «За высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия Прикамья» - эта номинация стала более расширенной, ранее ее присуждали только за культурные достижения.

Для подачи заявки надо будет заполнить анкету на сайте: пермскоеземлячество.рф.

Как и прежде, каждый из лауреатов, которых выберут Правление Пермского землячества, получат 500 тысяч рублей, серебряный нагрудный знак, диплом и бронзовую статуэтку Аники Строганова. По сравнению с предыдущими годами, статуэтка стала меньше и легче – теперь она весит всего 3,5 килограмма, так как 8-килограммовая награда была слишком тяжела для лауреатов.

Церемония награждения Строгановской премией в честь 300-летия города состоится в Перми, в дни празднования юбилея. Но конкретная дата и место пока не определены.