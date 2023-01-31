Трамвай-кафе, стеклянный шар на крыше и арка на Черном озере

Так выглядит внутри гостевая юрта. Фото: Алина Имангулова.

Где находятся самые романтические места, куда можно пригласить на свидание любимую девушку? В каждом городе есть свои аллеи влюбленных или заповедные уголки, где традиционно назначают встречи. В преддверии Дня влюбленных расскажем о самых романтических местах Приволжья.

Путешествие по городу

Вас когда-нибудь приглашали на свидание в… трамвай? В Перми можно прокатиться в трамвае-кафе - со столиками, мягкими креслами, живой музыкой и экскурсоводом.

Путешествие продолжается полтора часа. Маршрут проходит по центральным улицам города, через три театра, четыре сквера. Обо всех достопримечательностях, мимо которых едет трамвай-кафе, рассказывает экскурсовод. Также в программе – живая музыка (скрипка или саксофон). Цена - от 250 рублей за человека. При покупке билета можно заранее заказать блюда на ужин, их привезут прямо к рейсу. Либо на месте заказать напитки и десерты.

А если хочется уединения, можно заказать и весь трамвай. Конечно, в этом случае поездка окажется очень недешевой - от 6 тысяч рублей.

Свидание в Париже

Колесо обозрения в пермском парке Горького - одно из самых высоких в России. С максимальной точки открывается панорамный вид на всю Пермь. Кроме обычных кабинок есть и две VIP-кабины, которые можно арендовать для романтического ужина, свидания или прокатиться в день свадьбы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для этого в VIP-кабинке могут создать романтическую обстановку со светодиодными свечами, музыкой, шампанским, фруктами и лепестками роз. Продолжительность катания - 30 минут. Стоимость - 3500 рублей.

Точно такое же катание на колесе обозрения, только с видом на Волгу, можно совершить и в Нижнем Новгороде. Там летом 2021 года тоже было установлено 50-метровое колесо с VIP-кабинками и возможностью романтического ужина. Сходство неудивительно - построило колесо та же компания, что и в Перми. Но ужин здесь обойдется дороже, чем для пермяков - от 4000 рублей.

А влюбленным в Казани можно устроить свидание в Париже. Или, к примеру, в Лондоне. Достаточно купить билет на колесо обозрения «Вокруг света» высотой 65 метров, установленное около аквапарка «Ривьера».

Каждой из 36 кабинок даны названия знаменитых городов и оформлены они соответственно. При этом все они застеклены и оборудованы обогревателями. Поэтому любоваться из них видами Казани с высоты можно круглый год.

Встреча под часами

Еще одно популярное романтичное место Казани находится прямо в ее сердце, то есть в центре. Это сделанные под старину часы. Их в городе многие так и называют «Часы влюбленных». Достопримечательность расположена в самом начале местного Арбата - пешеходной улицы Баумана, прямо около входа в метро. Именно здесь пары назначают большинство своих встреч.

Влюбленным в Казани также обязательно посетить свою арку, она установлена в парке «Черное озеро» и прямо так и называется - «Арка влюбленных». Ее архитектура такова, что, встав по разные стороны, можно прошептать своей второй половинке заветные слова, и она их обязательно услышит. Кстати, в этом парке после таких признаний можно продолжить вечер на катке. Коньки брать с собой не нужно, здесь есть их прокат.

Неотъемлемой романтической частью Казани стала и Кремлевская набережная. Она всегда украшена и тут имеются места, где парочки могут уединиться. Речь, в том числе, идет и о многочисленных кафе и кофейных.

Аллея поцелуев

Аллея поцелуев на площади Революции в Нижнем Новгороде давно привлекала к себе влюбленных со всего города, здесь назначали встречи иногородним женихам и невестам - сказывалась близость Московского вокзала. Теперь здесь назначают свидания все реже и реже - рядом построили крупный торговый центр, а значит, и народу на площади сильно прибавилось. В общем, если вы не боитесь городской суеты, то смело назначайте свидание на «революционной аллее поцелуев».

В традициях кочевников

В Башкирии провести незабываемый День всех влюбленных с национальным колоритом можно в настоящей юрте. Юрты есть в геопарке «Торатау», в этнопарке «Инайя», а если вы хотите окунуться в настоящий быт кочевников, можно отправиться в Бурзянский район, который славится своей заповедной природой.

Гостеприимная юрта. Фото: Алина Имангулова.

Влюбленные тут могут разместиться в просторной юрте ручной работы из цельного гнутого дерева, покрытой войлочной кошмой, - и ни единого гвоздя! Внутри на стенах - цветные паласы и тастымалы (национальные расшитые полотенца. - Ред.). Не беспокойтесь - холодно не будет, в юрте есть дровяная печь-буржуйка и электрический конвектор, а также необходимый набор бытовой техники для приготовления пищи.

Запас дров и воды на сутки уже включен в стоимость проживания. Если захотите - вечером можно погреться в настоящей кочевой бане-бочке, а потом выпить горячего чая на травах. Также есть мангальная зона с настоящим казаном, где можно приготовить плов. Для тех, кто хочет разнообразить досуг, организуют катание на лошадях или экскурсию в юрту-музей.

Стоимость аренды юрты в сутки составляет 5000 рублей.

Портал в другое измерение

В Самаре горожане обнаружили по-настоящему диковинную романтическую локацию. На улице Мичурина появился интересный ресторан. Это стеклянный шар, размещенный на крыше гаражей. Внутри прозрачного объекта находятся два стула и накрытый скатертью стол. В общем, все как положено. А из самого шара открывается вид на прилегающую территорию.

Ресторан-купол.

Самарцы прозвали необычный ресторан «порталом в другое измерение». Но в любом случае это возможность провести свидание на крыше при любой погоде. Стоимость ужина - от 2700 рублей.

Киносеанс для двоих

Места для поцелуев в кинотеатре - это уже даже не вчерашний, а позавчерашний день. В Оренбурге для влюбленных создали специальный кинотеатр для двоих. Вместо обычных сидений в зрительном зале - огромный диван с мягкими подушками. Лепестки роз, свечи, воздушные шарики, милые плюшевые мишки создают романтическую, расслабляющую атмосферу. Что при этом вы будете смотреть - мелодраму, комедию или боевик - сможете выбрать сами из каталога, в котором более 6000 фильмов.

Можно ли Рябине к Дубу перебраться

В Ульяновске местом для свидания часто становится университетский городок. Там расположен монумент с надписью «Все возможно», изображающий парня и девушку, глядящих друг на друга. Молодые люди символизируют песенных Дуба и Рябину, которые никак не могут встретиться, но однажды их ветви все же переплетутся.