В Пермском крае нашли мертвым 17-летнего подростка

Погибший юноша. Фото: поисковой отряд "Регион59"

- Найден, погиб, выражаем соболезнования родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда «Регион59» к записи о пропавшем 17-летнем подростке.

Напомним,17-летний парень пропал 16 октября. В полночь он вышел из развлекательного комплекса «Клевое место» в деревне Новая Ферма Лысьвенского района и бесследно исчез. На его поиски тут же бросились волонтеры, полицейские и неравнодушные местные жители.

К несчастью, сегодня, 18 октября, волонтеры сообщили, что юношу нашли погибшим.

- Тело подростка нашли в пруду, пока не известно, носит ли смерть криминальный характер, на месте работают следователи. Точная причина смерти будет ясна после судмедэкспертизы, - сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.