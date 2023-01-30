Девятиклассница из Пермского края не может забрать из роддома новорожденную дочь

Маша видела свою новорожденную дочку только 10 дней, и сейчас по ней очень скучает. Фото: личный архив.

- Дочка постоянно плачет и говорит, что очень скучает по своей малышке, - рассказала «КП» жительница Нытвы Наталья.

15-летняя дочь Натальи - Мария (имя школьницы изменено по требованиям законодательства, - Ред.) третью неделю пытается забрать из роддома свою новорожденную дочь, но пока безрезультатно. Вместе с новорожденной малышкой юная мамочка провела всего 10 дней, пока лежала в Краевом перинатальном центре. Потом несовершеннолетнюю роженицу выписали и попросили перед тем, как выписать ребенка, оформить все необходимые документы: свидетельство о рождении, медицинский полис, оформить прописку и собрать документы из органов опеки.

Но документы давно готовы, а малышку семье так пока и не отдают. А недавно семья узнала, что 31 января малышку и вовсе собираются отправить в Дом малютки.

- Я отказа не писала, почему мне не отдают мою девочку? – плачет школьница.

- Все дело в моей старшей дочери, - пытается найти объяснение и рассказывает историю своей семьи Наталья. – В декабре она, также как и Маша - тоже родила девочку, но так как у нее уже есть полуторагодовалая дочь, а сама она учится в колледже, то старшая написала отказ от ребенка. Честно скажу, она не планировала второго, просто не успела сделать аборт, и теперь из-за этого отказа у нас проблемы. Ребенка уже не отдают моей младшей дочери - Маше.

Как получилось так, что 15-летняя школьница забеременела и решила рожать?

- Она в школу ходила, там с мальчиком начала встречаться, ему 18, - объясняет Наталья. - Он, когда узнал, что Маша забеременела, предложил расписаться. Их летом вызывали в полицию и когда они оба подтвердили, что все было по обоюдному согласию, их отпустили. Уголовного дела возбуждать не стали. Я тоже не стала возражать, пусть рожает, коли так получилось, воспитаем. Я подписала документы, что до совершеннолетия Маши стану опекуном внучки.

До родов все было хорошо: пока ждала ребенка, Маша ходила в школу. Учится она в 9 классе. Школьница занималась и делала уроки, а в конце второй четверти родила. Сейчас юная мама вся извелась, и уже не знает, куда обращаться со своей проблемой.

- Теперь с нас требуют акт обследования жилищных условий, - говорит Наталья. – Мы действительно ждали эту девочку, у нас все дома есть: и кроватки, и горшки, и ходунки. Только отдайте нам девочку, пожалуйста.

ОФИЦИАЛЬНО

«КП» отправила запрос в Министерство социального развития с вопросом, почему ребенка не возвращают хоть и несовершеннолетней, но законной матери. Судя по полученному ответу, долгожданная встреча скоро должна состояться.

- Оформлена предварительная опека на бабушку. В настоящее время органы опеки готовят на больницу ходатайство о передаче ребенка опекуну, - сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Пермского края.

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