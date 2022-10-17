Стоимость платных парковок в Перми решили поднять до 30 рублей

В центре Перми планируют выделить 30-рублевую зону парковок. Фото: администрация города.

В администрации Перми предупредили водителей о том, что с 14 ноября планируется увеличить стоимость платных парковок, но не везде, а только в центральной части города. Для этого внутри 101-й платной зоны решено выделить 102-ю подзону.

О том, с чем это связано и где расположена новая зона, рассказал руководитель Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артеменко.

- На дирекцию дорожного движения возложена обязанность мониторинга парковочного пространства, - объяснил Дмитрий Артемаенко. - Если выясняется, что его занятость составляет более 90 процентов, то в соответствие с Методикой расчета пользования платными парковками, утвержденной гордумой, мы обязаны предложить повышение стоимости. Причем, определяется и шаг повышения тарифов – 10 рублей. Делается это для того, чтобы были свободные места для водителей, пребывающих в центр города.

Как сообщил Дмитрий Артеменко, после проведенного мониторинга был выявлен участок, где занятость парковочного пространства составляет более 90 процентов – это часть Свердловского и Ленинского районов.

Планируемая зона №102 ограничена следующими улицами:

– Попова от улицы Монастырской до площади ЦКР;

– Пушкина от улицы Попова до улицы Краснова;

– Краснова от улицы Пушкина до улицы Сибирской;

– Сибирская от улицы Краснова до улицы Революции;

– Революции от улицы Сибирской до улицы Максима Горького;

– Максима Горького от улицы Революции до улицы Монастырской;

– улица Монастырская от улицы Максима Горького до улицы Попова.