Житель Донбасса разыскивает добровольца из Прикамья, который спас ему жизнь

Фото: скриншот видео.

Сейчас немало телеграмм-каналов, с помощью которых пытаются найти друг друга родственники, потерявшие связь из-за событий на Донбассе. А вот житель поселка Щурово в Донецкой области Григорий Фильчак разыскивает своего спасителя. Он рассказал, что пермский военнослужащий из подразделения «Барс» по имени Сергей спас ему жизнь.

В телеграмм-канале «Мобилизация Пермь» выложили видео с его рассказом.

- Я бы хотел найти Сергея, он из Перми, солдат российской армии, если бы не он – я бы в живых не остался, - вспоминает спасенный дончанин. – Он провел со мной всю ночь. При малейшем движении у меня текла кровь по спине – рана была настолько глубокая, что потом целый месяц не заживала.

Как сообщают в телеграмм-канале, все произошло 10 августа в поселке Щурово. Тогда 66-летнего Григория Фильчака ранило украинской миной, у него были пробиты легкие и он истекал кровью.

- Я бы очень хотел увидеть Сергея, или хотя бы узнать его телефон или адрес, чтобы поблагодарить.

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